Влада Польщі заперечує блокування військової допомоги Україні
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Влада Польщі заперечує блокування військової допомоги Україні

Блокада на кордоні
Джерело:  Polsat News

Представники польського уряду заперечили перешкоджання польськими перевізниками надходженню військової допомоги Україні через блокування пунктів пропусків на кордоні. 

У Польщі заперечують перешкоджання військовій допомозі Україні

Військові колони, які перетинають кордон, – це колони у супроводі військової поліції. Вони проїжджають в абсолютно іншому режимі, як привілейовані транспортні засоби, і не є заручниками жодних протестів, - пояснив заступник глави Міноборони Польщі Мартін Очепа.

Польський посадовець відреагував на публікацію видання The New York Times про нібито затримки військових вантажів на польсько-українському кордоні через страйк перевізників і ускладнення через це ситуації для українських військових на фронті.

Звинувачення також прокоментував Станіслав Жарин, Уповноважений уряду Республіки Польща з питань безпеки інформаційного простору.

Ми не маємо інформації про блокування транспортних засобів, які везуть військову допомогу Україні. Польські служби працюють на місці і здійснюють перевірку вантажівок на кордоні. Ми також не отримуємо жодних сигналів з України про те, що протести впливають на військові дії. Ще раз слід повторити, що в таких ситуаціях найкращим рішенням є проведення двосторонніх переговорів, а не через засоби масової інформації, - зазначив Жарин.

Що кажуть у ЄС

Депутати Європейського парламенту закликають президента Польщі Анджея Дуду та лідерів інституцій ЄС вжити заходів щодо припинення блокади польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Звернення, окрім Дуди, адресоване головам Єврокомісії, Європейської ради та двом єврокомісарам.

Парламентарії, зокрема, зазначають, що ця блокада призведе до зниження здатності України до захисту від російської агресії, оскільки військове обладнання та компоненти для його виробництва постачаються через кордон. При цьому дії польських протестувальників ускладнюють доставку гуманітарної допомоги європейськими волонтерами.

Автори звернення вказують, що дії польських перевізників нагадують іншу блокаду, яку здійснила країна-агресор, закривши вільний доступ до українських портів Чорного моря.

Автори також вказують на значні економічні втрати для України, що заподіяні блокадою, і зауважують, що польські перевізники повинні понести відповідальність за компенсацію Україні цих втрат.

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