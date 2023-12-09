Перевізники з Угорщини заявили про намір блокувати кордон з Україною

Асоціація автоперевізників Угорщини заявила про намір з понеділка, 11 грудня, почати акцію протесту на одному з пунктів пропусків на кордоні з Україною.

Що відомо про наміри угорських автоперевізників блокувати кордон з Україною

Зазначається, що проведення протестної акції угорських перевізників на кордоні з Україною було погоджено із місцевою поліцією.

Транспортники розпочнуть "демонстрацію" на угорському боці кордону недалеко від прикордонного пропускного пункту "Захонь-Чоп".

Як саме виглядатиме ця демонстрація, прямо не уточнюється, але сказано, що угорці діятимуть "подібно до того, як це робили польські та словацькі водії вантажівок останніми тижнями".

Вимоги угорських перевізників ті ж самі, що й у поляків – повернення до системи ліцензування українських перевізників, що працюють в ЄС.

Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками, - йдеться у заяві Асоціації. Поширити

Чого хочуть угорські автоперевізники

Протестувальники заявляють, що вони хочуть привернути увагу Єврокомісії та уряду Угорщини до серйозних, на їхню думку, наслідків угоди між ЄС, Україною та Молдовою, яка частково лібералізує автомобільні перевезення і ставить багато угорських підприємств у критичну ситуацію, що викривляє ринок.