Угорщина може змусити ЄС відкласти початок переговорів з Україною щодо членства — Euractiv

Через позицію Угорщини ЄС може відкласти ухвалення рішення щодо початку переговорів з Україною щодо вступу.

Що відомо про плани Угорщини щодо зриву початку переговорів ЄС з Україною щодо вступу

За інформацією видання, під час саміту лідерів країн ЄС 14-15 грудня обговорюватиметься одразу низка питань, серед іншого, початок переговорів з Україною щодо членства, виділення Україні 50 млрд євро фінансової допомоги і ще 20 млрд євро у рамках військової допомоги.

Крім того, розглядатиметься питання про 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Для схвалення всіх цих питань країни ЄС мають продемонструвати єдиноголосну підтримку.

У матеріалі видання зазначається, що схвалення ЄС подальшої підтримки України критично важливе на тлі політичної кризи у США через аналогічне питання.

Однак прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обіцяє заблокувати схвалення рішення щодо початку переговорів ЄС із Україною щодо вступу та стосовно подальшої фінансової та військової підтримки.

Що кажуть офіційні особи у ЄС

Високопоставлені дипломати ЄС в коментарі Euractiv заявили, що в разі блокування Угорщиною питань підтримки України початок переговорів щодо вступу може бути перенесено на березень.

Ті, хто очікує, що Орбан поступиться, описали можливий компроміс, перенісши початок переговорів з Україною на березень при остаточних умовах. Інші переживають, що цього разу угорського лідера не вдасться переконати, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

За словами європейських дипломатів, заявки Грузії, Боснії і Герцеговини на вступ до ЄС ймовірно будуть підтримані Угорщиною, але рішення проти України провалить розгляд потенційних інших кандидатів.

Крім того, Орбану на саміті доведеться протистояти канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, який заявив, що Берлін підтримує початок переговорів про вступ Києва до ЄС.