ЄС має план допомоги Україні навіть у разі вето з боку Угорщини — Reuters

У Брюсселя є план з передачі Україні запланованої допомоги у розмірі 50 млрд євро навіть у разі вето з боку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Що відомо про запасний план ЄС із подолання вето Угорщини на допомогу Україні

Ми знаємо, наскільки це екзистенційно. Європейські лідери - відповідальні люди, принаймні 26... Вони дотримуватимуться своїх зобов'язань, - зазначив журналістам видання один з європейських посадовців, який бере участь у підготовці саміту лідерів країн блоку 14-15 грудня. Поширити

Він зазначив, що у разі вето Угорщини, Брюссель може прийняти рішення про виділення меншої суми, але у більш короткі терміни.

Окрім цього інші країни ЄС можуть продовжити надавати допомогу Україні на двосторонній основі.

При цьому чиновник припускає, що з Угорщиною все ще можуть знайти компроміс, як це було у грудні минулого року, коли ЄС виділив для України 18 млрд євро.

Водночас він додав, що багато членів блоку розчаровані позицією угорського уряду.

На загальну думку, угорські хулігани - це проблема, коли йдеться про нашу політику щодо російської агресії проти України, - зазначає посадовець. Поширити

Що каже Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує робити цинічні та відверто образливі заяви на адресу України.

Зокрема, цього разу Орбан назвав Україну однією з найбільш корумпованих.

Угорщина є сусідом України... ми точно знаємо, що відбувається, як відомо, Україна є однією з найбільш корумпованих країн світу... Ми не можемо прийняти рішення про початок процесу переговорів про вступ, - заявляє Орбан. Поширити

За інформацією журналістів видання Рolitico, угорський прем’єр категорично проти членства України у ЄС і назвав рішення Брюсселя про початок переговорів хибним.

Він переконує, що Україна нібито не готова до вступу у ЄС.

Однією з головних проблем для Орбана залишається "корупція" в Україні. Водночас ЄС неодноразово висловлював занепокоєння з приводу корупції та порушень верховенства права в Угорщині.

Звіт Transparency International, опублікований на початку цього року, показав, що Угорщина вважається найбільш корумпованою країною ЄС.

Журналісти також вказують на заяву Орбана, який підкреслив, що потрібно провести набагато більше "підготовчої роботи", перш ніж блок буде готовий прийняти Україну.

Він запропонував "договір про стратегічне партнерство" для підвищення рівня співпраці між Україною та ЄС без членства.