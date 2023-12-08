У ЕС есть план помощи Украине даже в случае вето со стороны Венгрии — Reuters

У Брюсселя есть план передачи Украины запланированной помощи в размере 50 млрд евро даже в случае вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Что известно о запасной план ЕС по преодолению вето Венгрии в помощь Украине

Мы знаем, насколько это экзистенциально. Европейские лидеры - ответственные люди, по крайней мере 26... Они будут придерживаться своих обязательств, - отметил журналистам издание одно из европейских должностных лиц, участвующее в подготовке саммита лидеров стран блока 14-15 декабря. Поделиться

Он отметил, что в случае вето Венгрии Брюссель может принять решение о выделении меньшей суммы, но в более короткие сроки.

Кроме того, другие страны ЕС могут продолжить оказывать помощь Украине на двусторонней основе.

При этом чиновник предполагает, что с Венгрией все еще могут найти компромисс, как это было в декабре прошлого года, когда ЕС выделил Украине 18 млрд евро.

В то же время он добавил, что многие члены блока разочарованы позицией венгерского правительства.

По общему мнению, венгерские хулиганы - это проблема, когда речь идет о нашей политике по поводу российской агрессии против Украины, - отмечает чиновник. Поделиться

Что говорит Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает делать циничные и откровенно оскорбительные заявления в адрес Украины.

В частности, на этот раз Орбан назвал Украину одной из самых коррумпированных.

Венгрия является соседом Украины... мы точно знаем, что происходит, как известно, Украина - одна из самых коррумпированных стран мира... Мы не можем принять решение о начале процесса переговоров о вступлении, - заявляет Орбан. Поделиться

По информации журналистов издания Рolitico, венгерский премьер категорически против членства Украины в ЕС и назвал решение Брюсселя о начале переговоров ошибочным.

Он утверждает, что Украина якобы не готова к вступлению в ЕС.

Одной из главных проблем для Орбана остается коррупция в Украине. В то же время ЕС неоднократно выражал обеспокоенность по поводу коррупции и нарушений верховенства права в Венгрии.

Отчет Transparency International, опубликованный в начале этого года, показал, что Венгрия считается самой коррумпированной страной ЕС.

Журналисты также указывают на заявление Орбана, который подчеркнул, что нужно провести гораздо больше "подготовительной работы", прежде чем блок будет готов принять Украину.

Он предложил "договор о стратегическом партнерстве" для повышения уровня сотрудничества между Украиной и ЕС без членства.