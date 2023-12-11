Венгрия не заблокирует поддержку Украины со стороны ЕС — Боррель

По словам Верховного комиссара ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, вероятное блокирование Венгрией вопроса дальнейшей помощи Украине не повлияет на единство европейских стран.

Почему Венгрия не решится заблокировать дальнейшую помощь Украине со стороны ЕС

Я надеюсь, что европейское единство не будет нарушено, потому что сейчас не время ослаблять нашу поддержку Украины, а наоборот, усиливать ее, - отметил Боррель. Поделиться

Что известно о переговорах Дмитрия Кулебы с главой МИД Венгрии Петером Сийярто

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, он провел разговор с руководителем внешнедипломатического ведомства Венгрии Петером Сийярто.

Только завершил встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Мы говорили час. Был очень долгий, откровенный разговор, - отметил глава МИД. Поделиться

Кулеба отметил, что главной темой разговора было решение Брюсселя о начале переговоров с Украиной о вступлении.

Безусловно, главной темой было решение Европейского совета по открытию переговоров о членстве Украины в ЕС. Понимаю, что все ждут ответа: да или нет? Дайте немного времени. Я сейчас буду докладывать президенту Владимиру Зеленскому. Петер будет докладывать своему премьер-министру, – подчеркнул Кулеба. Поделиться

Также министр подал один сигнал. По его словам, он четко сказал Петеру, что общее будущее у нас в Европе и мы вместе должны туда как можно быстрее дойти.

Министр иностранных дел Венгрии раскрыл детали встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В частности, он пожаловался на решение Еврокомиссии по Украине.

По словам главы венгерского МИДа, в ходе переговоров обсуждались евроинтеграционные амбиции Украины.

Сиярто отметил, что заверил Кулебу в том, что для Венгрии "это не тактический вопрос, а решение, имеющее историческое значение для будущего Европейского союза в целом".

Предложение о принятии решения не подготовлено, и Еврокомиссия практически не представляет, какое влияние будет иметь членство Украины в ЕС на все сообщество. Достаточно упомянуть неразрешимые проблемы, вызванные предыдущими решениями Еврокомиссии по транзиту зерна или отмене лицензирования украинских грузовиков, - отметил глава МИД Венгрии. Поделиться

По его мнению, ЕК не провела подготовительную работу, необходимую для того, чтобы гарантировать Украине взаимовыгодное ведение переговоров по вступлению в ЕС.

Также Сиярто добавил, что обсуждал с Кулебой закон о национальных меньшинствах.