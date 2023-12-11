Венгрия не заблокирует поддержку Украины со стороны ЕС — Боррель

По словам Верховного комиссара ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, вероятное блокирование Венгрией вопроса дальнейшей помощи Украине не повлияет на единство европейских стран.
Почему Венгрия не решится заблокировать дальнейшую помощь Украине со стороны ЕС
Что известно о переговорах Дмитрия Кулебы с главой МИД Венгрии Петером Сийярто
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, он провел разговор с руководителем внешнедипломатического ведомства Венгрии Петером Сийярто.
Кулеба отметил, что главной темой разговора было решение Брюсселя о начале переговоров с Украиной о вступлении.
Также министр подал один сигнал. По его словам, он четко сказал Петеру, что общее будущее у нас в Европе и мы вместе должны туда как можно быстрее дойти.
Министр иностранных дел Венгрии раскрыл детали встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В частности, он пожаловался на решение Еврокомиссии по Украине.
По словам главы венгерского МИДа, в ходе переговоров обсуждались евроинтеграционные амбиции Украины.
Сиярто отметил, что заверил Кулебу в том, что для Венгрии "это не тактический вопрос, а решение, имеющее историческое значение для будущего Европейского союза в целом".
По его мнению, ЕК не провела подготовительную работу, необходимую для того, чтобы гарантировать Украине взаимовыгодное ведение переговоров по вступлению в ЕС.
Также Сиярто добавил, что обсуждал с Кулебой закон о национальных меньшинствах.
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