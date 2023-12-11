Угорщина не заблокує підтримку України з боку ЄС — Боррель

За словами Верховного комісара ЄС з питань зовнішньої політики Жозепа Борреля, ймовірне блокування Угорщиною питання подальшої допомоги Україні не вплине на єдність європейських країн.

Чому Угорщина не наважиться заблокувати подальшу допомогу Україні з боку ЄС

Я сподіваюся, що європейська єдність не буде порушена, тому що зараз не час послаблювати нашу підтримку України, а навпаки, посилювати її, - зазначив Боррель. Поширити

Що відомо про переговори Дмитра Кулеби із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто

За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, він провів розмову із керівником зовнішньодипломатичного відомства Угорщини Петером Сійярто.

Щойно завершив зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Ми говорили годину. Була дуже довга, щира розмова, - зазначив глава МЗС. Поширити

Кулеба зазначив, що головною темою розмови було рішення Брюсселя щодо початку переговорів з Україною про вступ.

Безумовно, головною темою було рішення Європейської ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Розумію, що всі чекають відповідь: так чи ні? Дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати президенту Володимиру Зеленському. Петер буде доповідати своєму премʼєр-міністру, - наголосив Кулеба. Поширити

Також міністр дав один сигнал. За його словами, він чітко сказав Петеру, що спільне майбутнє у нас у Європі і ми разом маємо туди якнайшвидше дійти.

Міністр закордонних справ Угорщини розкрив деталі зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою. Зокрема, він поскаржився на рішення Єврокомісії щодо України.

За словами глави угорського МЗС, під час переговорів обговорювалися євроінтеграційні амбіції України.

Сіярто зазначив, що запевнив Кулебу у тому, що для Угорщини "це не тактичне питання, а рішення, яке має історичне значення для майбутнього Європейського союзу загалом".

Пропозиція про прийняття рішення не підготовлена, і Єврокомісія практично не представляє, який вплив матиме членство України в ЄС на всю спільноту. Досить згадати нерозв'язні проблеми, спричинені попередніми рішеннями Єврокомісії щодо транзиту зерна або скасування ліцензування українських вантажівок, - зазначив глава МЗС Угорщини. Поширити

На його думку, ЄК не провела підготовчу роботу, необхідну для того, щоб гарантувати Україні взаємовигідне ведення переговорів щодо вступу до ЄС.

Також Сіярто додав, що обговорював з Кулебою закон про національні меншини.