Угорщина не заблокує підтримку України з боку ЄС — Боррель

За словами Верховного комісара ЄС з питань зовнішньої політики Жозепа Борреля, ймовірне блокування Угорщиною питання подальшої допомоги Україні не вплине на єдність європейських країн.
Чому Угорщина не наважиться заблокувати подальшу допомогу Україні з боку ЄС
Що відомо про переговори Дмитра Кулеби із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто
За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, він провів розмову із керівником зовнішньодипломатичного відомства Угорщини Петером Сійярто.
Кулеба зазначив, що головною темою розмови було рішення Брюсселя щодо початку переговорів з Україною про вступ.
Також міністр дав один сигнал. За його словами, він чітко сказав Петеру, що спільне майбутнє у нас у Європі і ми разом маємо туди якнайшвидше дійти.
Міністр закордонних справ Угорщини розкрив деталі зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою. Зокрема, він поскаржився на рішення Єврокомісії щодо України.
За словами глави угорського МЗС, під час переговорів обговорювалися євроінтеграційні амбіції України.
Сіярто зазначив, що запевнив Кулебу у тому, що для Угорщини "це не тактичне питання, а рішення, яке має історичне значення для майбутнього Європейського союзу загалом".
На його думку, ЄК не провела підготовчу роботу, необхідну для того, щоб гарантувати Україні взаємовигідне ведення переговорів щодо вступу до ЄС.
Також Сіярто додав, що обговорював з Кулебою закон про національні меншини.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-