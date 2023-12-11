Угорські громади Закарпаття закликали Орбана і Єврораду підтримати переговори про вступ України в ЄС
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Угорські громади Закарпаття закликали Орбана і Єврораду підтримати переговори про вступ України в ЄС

ЄС
Джерело:  online.ua

Лідери угорських спільнот Закарпаття звернулися до президента Європейської ради Шарля Мішеля та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Вони закликають їх підтримати початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Угорці Закарпаття звернулися до Орбана

Демократична спілка угорців України оприлюднила листа премʼєру-міністру Угорщини Віктору Орбану та президенту Євроради Шарлю Мішелю.

Ми наполегливо закликаємо всіх лідерів держав-членів ЄС продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції. Цей поступ у забезпеченні демократії та прав національних меншин є невіддільною частиною Копенгагенських критеріїв членства, і ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямку.

Автори додають, що новий законопроєкт, прийнятий українським парламентом, суттєво відображає інтереси національних меншин і користується їхньою повною підтримкою.

Водночас маємо надію на те, що всі норми прийняті у зазначеному комплексному законі, будуть імплементовані у нормативні документи українського законодавства з урахуванням всіх пропозицій котрі були надані громадськими організаціями закарпатських угорців.

Листа підписали голова Берегівської міської територіальної громади Золтан Бабяк, голова Берегівської районної ради Карло Резеш, голова Демократичної спілки угорців України (УМДС) Ласло Зубанич, голова благодійної організації «Фундація україно-угорського регіонального розвитку молоді» Йосип Резеш, депутатка Закарпатської обласної ради Юдіта Петеї.

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