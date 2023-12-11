Кулеба зустрівся з Сійярто вперше за час вторгнення РФ в Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто вперше від початку повномасштабної війни Росії проти України. Вони обговорили майбутні рішення саміту Європейського союзу щодо України та питання угорської нацменшини.

Кулеба зустрівся з Сійярто у Брюсселі

Очільник МЗС України повідомив, що мав “відверту розмову” зі своїм угорським колегою Петером Сійярто в Брюсселі.

Я поінформував його про останні зміни до українського законодавства про національні меншини. Ми детально обговорили питання відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Я підкреслив, що політичне рішення з цього приводу є обґрунтованим і своєчасним. Поширити

Кулеба додав, що Україна продовжить діалог з Угорщиною напередодні саміту Європейської Ради пізніше цього тижня.

We had a frank conversation with my Hungarian counterpart Péter Szijjártó in Brussels.



I informed him of the recent changes to the Ukrainian legislation on national minorities. We discussed in detail the issue of opening Ukraine’s EU accession talks.



I emphasized that the… pic.twitter.com/nf1SW5kPpf — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 11, 2023

У своєму Instagram Кулеба додав, що розмова з Сійярто тривала годину і була щирою.

Ми давно одне одного знаємо, хоча дійсно з початку повномасштабного вторгнення Росії вперше так сіли та грунтовно поговорили. Ми чесно відповідали на запитання один одного. Поширити

Про що говорили Кулеба та Сійярто

Петер Сійярто зазначив, що євроінтеграція України в ЄС “має історичне значення для майбутнього всього Євросоюзу”.

Єврокомісія практично не здогадується про вплив членства України в ЄС на всю громаду. Достатньо подумати, до яких некерованих проблем призвело попереднє рішення Єврокомісії щодо транзиту зерна або скасування обов'язкового ліцензування українських вантажів. Єврокомісія не завершила підготовчу роботу, яка могла б гарантувати, що Україна продовжить перемовини про вступ у взаємовигідний спосіб. Поширити

Він додав, що це був важкий період для двосторонніх відносин країн, адже з 2015 року їх затьмарювали “обмеження” прав угорської національної спільноти.