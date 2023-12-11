Кулеба зустрівся з Сійярто вперше за час вторгнення РФ в Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто вперше від початку повномасштабної війни Росії проти України. Вони обговорили майбутні рішення саміту Європейського союзу щодо України та питання угорської нацменшини.
Кулеба зустрівся з Сійярто у Брюсселі
Очільник МЗС України повідомив, що мав “відверту розмову” зі своїм угорським колегою Петером Сійярто в Брюсселі.
Кулеба додав, що Україна продовжить діалог з Угорщиною напередодні саміту Європейської Ради пізніше цього тижня.
У своєму Instagram Кулеба додав, що розмова з Сійярто тривала годину і була щирою.
Про що говорили Кулеба та Сійярто
Петер Сійярто зазначив, що євроінтеграція України в ЄС “має історичне значення для майбутнього всього Євросоюзу”.
Він додав, що це був важкий період для двосторонніх відносин країн, адже з 2015 року їх затьмарювали “обмеження” прав угорської національної спільноти.