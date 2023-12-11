Кулеба встретился с Сийярто впервые за время вторжения РФ в Украину
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Кулеба встретился с Сийярто впервые за время вторжения РФ в Украину

Дмитрий Кулеба
Кулеба и Сийярто
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто впервые с начала полномасштабной войны России против Украины. Они обсудили будущие решения саммита Европейского союза по Украине и вопросы венгерского нацменьшинства.

Кулеба встретился с Сийярто в Брюсселе

Глава МИД Украины сообщил, что имел "откровенный разговор" со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в Брюсселе.

Я проинформировал его о последних изменениях в украинском законодательстве о национальных меньшинствах. Мы подробно обсудили вопросы открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС. Я подчеркнул, что политическое решение по этому поводу является обоснованным и своевременным.

Кулеба добавил, что Украина продолжит диалог с Венгрией в преддверии саммита Европейского Совета позже на этой неделе.

В своем Instagram Кулеба добавил, что разговор с Сийярто длился час и был искренним.

Мы давно друг друга знаем, хотя действительно с начала полномасштабного вторжения России впервые так сели и основательно побеседовали. Мы честно отвечали на вопросы друг друга.

О чем говорили Кулеба и Сийярто

Петер Сийярто отметил, что евроинтеграция Украины в ЕС "имеет историческое значение для будущего всего Евросоюза".

Еврокомиссия практически не догадывается о влиянии членства Украины в ЕС на всю общину. Достаточно подумать, к каким неуправляемым проблемам привело предварительное решение Еврокомиссии по транзиту зерна или отмене обязательного лицензирования украинских грузов. Еврокомиссия не завершила подготовительную работу, которая могла бы гарантировать, что Украина продолжит переговоры о вступлении во взаимовыгодный способ.

Он добавил, что это был трудный период для двусторонних отношений стран, ведь с 2015 года их омрачали "ограничения" прав венгерского национального сообщества.

Конечно, мы говорили и о законе о меньшинствах, а я также сказал коллеге, что Венгрия ожидает возвращения к условиям в 2015 году. Однако, точно, что мы оба остаемся привержены дальнейшему развитию двусторонних отношений.

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