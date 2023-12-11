Кулеба встретился с Сийярто впервые за время вторжения РФ в Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто впервые с начала полномасштабной войны России против Украины. Они обсудили будущие решения саммита Европейского союза по Украине и вопросы венгерского нацменьшинства.
Кулеба встретился с Сийярто в Брюсселе
Глава МИД Украины сообщил, что имел "откровенный разговор" со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в Брюсселе.
Кулеба добавил, что Украина продолжит диалог с Венгрией в преддверии саммита Европейского Совета позже на этой неделе.
В своем Instagram Кулеба добавил, что разговор с Сийярто длился час и был искренним.
О чем говорили Кулеба и Сийярто
Петер Сийярто отметил, что евроинтеграция Украины в ЕС "имеет историческое значение для будущего всего Евросоюза".
Он добавил, что это был трудный период для двусторонних отношений стран, ведь с 2015 года их омрачали "ограничения" прав венгерского национального сообщества.