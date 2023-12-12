Словаччина та Угорщина готові підтримати початок переговорів ЄС з Україною щодо членства

Словаччина готова підтримати старт переговорів ЄС з Україною щодо членства. Ймовірно, що Угорщина також може прийняти аналогічне рішення.
Що відомо про позицію Словаччини щодо початку переговорів України та ЄС щодо вступу
За словами керівника МЗС Словаччини Юрія Бланара, влада його країни оцінила успіхи Києва у провадженні реформ на шляху до членства України у ЄС.
Глава МЗС Словаччини додав, що наразі, на його думку, необхідно зосередитись на пошуку рішень мирного врегулювання розв’язаної РФ злочинної війни проти України.
Однак влада Словаччини відмовляється надавати військову підтримку України і не зважає на те, що Кремль не зацікавлений у припиненні війни.
Що відомо про ситуацію із Угорщиною
За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, влада Угорщини дала сигнал про можливість схвалення рішення щодо початку переговорів ЄС з Україною щодо вступу.
За його словами, немає жодної країни ЄС, яка не хоче бачити Україну у складі Європейського Союзу.
Він при цьому визнав, що ситуація залишається доволі складною.
Він зазначив, що на саміті будуть розглядатись 5 важливих питань, зокрема, щодо початку переговорів з Україною про вступ, початок фінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, про затвердження сум фінансування Європейського фонду миру на зброю для України, про 12-й пакет санкцій проти Росії і щодо встановлення правил поводження із замороженими російськими активами.
Водночас він переконаний, що ніхто не здатен зупинити інтеграцію України до Європейського Союзу, у тому числі це не вдалося російському президенту Володимиру Путіну.
Що відомо про позицію інших країн ЄС
За словами канцлера Австрії Карла Негаммера, його країна не готова схвалити початок переговорів з Україною щодо вступу за тих умов, які є зараз.
За його словами, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не цікавилася його думкою щодо євроінтеграційних перспектив України перед тим, як публічно оголосила про перспективу переговорів щодо вступу України в ЄС.
Негаммер запевнив, що Австрія не погодиться на переговори про вступ України за нинішніх умов. На його переконання, для Києва не повинно бути преференцій у цьому питанні, особливо на тлі євроінтеграційних прагнень Боснії та Герцеговини.
При цьому Негаммер наголосив, що Австрія не є противником вступу України в ЄС, а навпаки бачить цей процесс "мотором" для реформ у відповідних країнах. За його словами, Україні та Молдові слід запропонувати перспективи приєднання "на знак солідарності". Але канцлер виступив категорично проти "прискореної процедури" вступу для цих двох держав.
Також під час цієї ж серії запитань Негаммер спростував твердження про те, що європейські санкції проти Росії шкодять лише самій Європі, і що Росія успішно обходить їх через Азію. Австрійський канцлер наголосив, що санкції ефективні у сфері високих технологій і поставок озброєння.
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