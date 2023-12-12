Словаччина та Угорщина готові підтримати початок переговорів ЄС з Україною щодо членства

Словаччина готова підтримати старт переговорів ЄС з Україною щодо членства. Ймовірно, що Угорщина також може прийняти аналогічне рішення.

Що відомо про позицію Словаччини щодо початку переговорів України та ЄС щодо вступу

За словами керівника МЗС Словаччини Юрія Бланара, влада його країни оцінила успіхи Києва у провадженні реформ на шляху до членства України у ЄС.

Оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради. Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий і тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням, - наголосив Бланар за результатами засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Поширити

Глава МЗС Словаччини додав, що наразі, на його думку, необхідно зосередитись на пошуку рішень мирного врегулювання розв’язаної РФ злочинної війни проти України.

Однак влада Словаччини відмовляється надавати військову підтримку України і не зважає на те, що Кремль не зацікавлений у припиненні війни.

Водночас ми продовжимо надавати Україні гуманітарну підтримку, зокрема в питанні розмінування та підготовки енергетичної інфраструктури до зими, і в цьому вже були конкретні кроки, - наголосив Бланар. Поширити

Що відомо про ситуацію із Угорщиною

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, влада Угорщини дала сигнал про можливість схвалення рішення щодо початку переговорів ЄС з Україною щодо вступу.

За його словами, немає жодної країни ЄС, яка не хоче бачити Україну у складі Європейського Союзу.

Є лише країна, яка хоче більш повільний, скажімо, процес вступу і більш ретельно вивчати наслідки цього вступу - це Угорщина. Але вчора, за результатами моєї тривалої розмови з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, однозначно загроза того, що Угорщина у принципі виступає проти членства в ЄС, знята. Він підтвердив, що питання зовсім не у цьому, - наголосив Кулеба. Поширити

Він при цьому визнав, що ситуація залишається доволі складною.

Європейський саміт буде дуже непростий. У буквальному сенсі до останньої хвилини будуть тривати перемовини, а ми до останньої хвилини на усіх рівнях будемо працювати. Я вам скажу, що такої інтенсивності дипломатії, як зараз, не було напевно з початку повномаштабного вторгнення. Зараз на усіх рівнях розігруються найкреативніші рішення, найкарколомніші комбінації, і відкриті, і закриті, для того, щоб забезпечити ухвалення рішень, необхідних для України, - попередив Кулеба. Поширити

Він зазначив, що на саміті будуть розглядатись 5 важливих питань, зокрема, щодо початку переговорів з Україною про вступ, початок фінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, про затвердження сум фінансування Європейського фонду миру на зброю для України, про 12-й пакет санкцій проти Росії і щодо встановлення правил поводження із замороженими російськими активами.

Водночас він переконаний, що ніхто не здатен зупинити інтеграцію України до Європейського Союзу, у тому числі це не вдалося російському президенту Володимиру Путіну.

Ми там будемо. Це питання тільки зараз у тому, наскільки швидко. Я не можу, на жаль, бути відвертим та прямолінійним зараз, тому що ставки надзвичайно високі. Але сьогодні ми отримали перший непублічний та неофіційний сигнал з Угорщини, який свідчить про "вікно можливості, - запевнив Кулеба. Поширити

Що відомо про позицію інших країн ЄС

За словами канцлера Австрії Карла Негаммера, його країна не готова схвалити початок переговорів з Україною щодо вступу за тих умов, які є зараз.

За його словами, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не цікавилася його думкою щодо євроінтеграційних перспектив України перед тим, як публічно оголосила про перспективу переговорів щодо вступу України в ЄС.

Негаммер запевнив, що Австрія не погодиться на переговори про вступ України за нинішніх умов. На його переконання, для Києва не повинно бути преференцій у цьому питанні, особливо на тлі євроінтеграційних прагнень Боснії та Герцеговини.

При цьому Негаммер наголосив, що Австрія не є противником вступу України в ЄС, а навпаки бачить цей процесс "мотором" для реформ у відповідних країнах. За його словами, Україні та Молдові слід запропонувати перспективи приєднання "на знак солідарності". Але канцлер виступив категорично проти "прискореної процедури" вступу для цих двох держав.

Також під час цієї ж серії запитань Негаммер спростував твердження про те, що європейські санкції проти Росії шкодять лише самій Європі, і що Росія успішно обходить їх через Азію. Австрійський канцлер наголосив, що санкції ефективні у сфері високих технологій і поставок озброєння.