Вступ України в ЄС. Прем’єр Словаччини несподівано змінив свою позицію

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який не приховує своєї проросійської позиції, раптово заявив, що його країна не буде блокувати "політичне рішення" щодо старту переговорів про вступ України в ЄС.

Словаччина не заважатиме Україні на шляху до ЄС

За словами Роберта Фіцо, він нібито вважає Україну "абсолютно неготовою" до старту перемовин, однак, попри це, офіційна Братислава не збирається блокувати таке рішення під час саміту 14-15 грудня.

Ми не будемо перешкоджати рішенню Європейської ради про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Мова йде про політичне рішення, це не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до початку переговорів, - заявив прем’єр-міністр Словаччини. Поширити

Варто зазначити, що нещодавно шеф словацької дипломатії Юрай Бланар також офіційно підтвердив, що його країна готова підтримати рішення про відкриття переговорів.

Оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради. Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий і тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням, – наголосив глава МЗС Словаччини. Поширити

Хто може перешкодити старту перемовин про вступ України в ЄС

Угорський лідер Віктор Орбан, який є поплічником російського диктатора Володимира Путіна, не приховує, що буде блокувати ключові рішення щодо України.

Попри те, що з ним про це нещодавно розмовляв глава держави Володимир Зеленський, позицію проросійського політика досі не вдалося змінити.

Що важливо розуміти, проголосувати проти відкриття переговорів може також Австрія.