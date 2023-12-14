Орбан наконец объяснил, почему не заблокировал в ЕС решение относительно Украины

По словам венгерского премьера Виктора Орбана, он не поддерживает решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в блок. Однако члены ЕС настаивали достаточно долго и смогли убедить его воздержаться от блокирования этого вопроса.
Орбан выступил с заявлением после судьбоносного решения ЕС касательно Украины
Как утверждает приспешник Путина, он удержался во время голосования за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, однако его позиция остается неизменной.
По словам пророссийского политика, после почти восьмичасового обсуждения остальные 26 стран-членов ЕС настаивали на поддержке переговоров с Украиной и решили "идти своим путем".
Как в ЕС комментируют странное поведение Орбана во время саммита
По словам инсайдеров в Евросоюзе, решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой удалось успешно принять благодаря отсутствию венгерского премьера Виктора Орбана – это дало возможность избежать вето с его стороны.
В Европейском Союзе обращают внимание на то, что де-юре это абсолютно в соответствии с правилами.
Что интересно, Орбан прекрасно отдавал себе отчет, что положительное решение касательно Украины все-таки будет принято, поэтому вышел из комнаты.
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