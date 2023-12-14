Орбан наконец объяснил, почему не заблокировал в ЕС решение относительно Украины
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Орбан наконец объяснил, почему не заблокировал в ЕС решение относительно Украины

Виктор Орбан
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По словам венгерского премьера Виктора Орбана, он не поддерживает решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в блок. Однако члены ЕС настаивали достаточно долго и смогли убедить его воздержаться от блокирования этого вопроса.

Орбан выступил с заявлением после судьбоносного решения ЕС касательно Украины

Как утверждает приспешник Путина, он удержался во время голосования за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, однако его позиция остается неизменной.

Украина не готова к тому, чтобы мы начали с ней переговоры о членстве в ЕС… Решение начинать переговоры с Украиной при этих обстоятельствах – совершенно глупое, нерациональное и неправильное, – цинично заявил Виктор Орбан.

По словам пророссийского политика, после почти восьмичасового обсуждения остальные 26 стран-членов ЕС настаивали на поддержке переговоров с Украиной и решили "идти своим путем".

Венгрия не хочет участвовать в этом очень плохом решении, - добавил Орбан, объяснив, почему воздержался от голосования.

Как в ЕС комментируют странное поведение Орбана во время саммита

По словам инсайдеров в Евросоюзе, решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой удалось успешно принять благодаря отсутствию венгерского премьера Виктора Орбана – это дало возможность избежать вето с его стороны.

Главное, что никто не выступил против этого решения. Таким образом, Евросоюз согласовал решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой и о предоставлении Грузии статуса кандидата, – объяснил один из собеседников из структур ЕС.

В Европейском Союзе обращают внимание на то, что де-юре это абсолютно в соответствии с правилами.

Что интересно, Орбан прекрасно отдавал себе отчет, что положительное решение касательно Украины все-таки будет принято, поэтому вышел из комнаты.

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