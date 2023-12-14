Евродепутаты предложили способ обхода вето Венгрии по вопросам Украины

Руководители Европейской партии зеленых в Европарламенте призвали к реформе принципа принятия внешнеполитических решений ЕС.
Почему механизм одобрения внешнеполитических решений ЕС требует реформирования
Отмечается, что лидеры Европейской партии зеленых Томас Вайц и Мелани Фогель призвали ЕС отказаться от принципа единодушия при принятии внешнеполитических решений.
С таким предложением европейские политики выступили через позицию Венгрии по ряду вопросов, связанных с Украиной.
Учитывая это, Европейская партия зеленых выступает за внедрение принципа квалифицированного большинства голосов при принятии внешнеполитических решений, чтобы отдельные государства-члены не могли налагать вето.
Что известно о реакции Орбана на одобрение ЕС начала переговоров с Украиной о вступлении
По информации журналистов издания, на саммите ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал при принятии решения о начале переговоров о вступлении Украины.
Такую реакцию главы венгерского правительства, выступавшего против соответствующего решения лидеров Евросоюза по вопросу евроинтеграции Украины, подтвердили изданию три дипломата ЕС.
Позже Орбан опубликовал в своем аккаунте в соцсети заявление, в котором повторил позицию о том, что Украина якобы не готова начать переговоры по присоединению к блоку.
Решение лидеров ЕС он назвал "плохим".
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