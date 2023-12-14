Евродепутаты предложили способ обхода вето Венгрии по вопросам Украины

Руководители Европейской партии зеленых в Европарламенте призвали к реформе принципа принятия внешнеполитических решений ЕС.

Почему механизм одобрения внешнеполитических решений ЕС требует реформирования

Отмечается, что лидеры Европейской партии зеленых Томас Вайц и Мелани Фогель призвали ЕС отказаться от принципа единодушия при принятии внешнеполитических решений.

С таким предложением европейские политики выступили через позицию Венгрии по ряду вопросов, связанных с Украиной.

Этот случай, когда один лидер может выступить троянским конем для Путина и заблокировать весь процесс помощи Украине, показывает в очередной раз, что принцип консенсуса между европейскими государствами-членами по вопросам внешней политики мешает ЕС принимать правильные решения, - говорится в заявлении лидеров Европейской партии зеленых. Поделиться

Учитывая это, Европейская партия зеленых выступает за внедрение принципа квалифицированного большинства голосов при принятии внешнеполитических решений, чтобы отдельные государства-члены не могли налагать вето.

Это будет одно из предложений зеленого предвыборного манифеста, нашей политической платформы для следующих европейских выборов, отмечается в заявлении лидеров партии. Поделиться

Что известно о реакции Орбана на одобрение ЕС начала переговоров с Украиной о вступлении

По информации журналистов издания, на саммите ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал при принятии решения о начале переговоров о вступлении Украины.

Такую реакцию главы венгерского правительства, выступавшего против соответствующего решения лидеров Евросоюза по вопросу евроинтеграции Украины, подтвердили изданию три дипломата ЕС.

Позже Орбан опубликовал в своем аккаунте в соцсети заявление, в котором повторил позицию о том, что Украина якобы не готова начать переговоры по присоединению к блоку.

Решение лидеров ЕС он назвал "плохим".