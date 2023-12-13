Это было сделано в преддверии саммита ЕС, на котором премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обещал проголосовать против оказания помощи Украине.

Венгрия получит средства от ЕС

Европейская комиссия разблокировала 10 млрд евро средств ЕС для Венгрии, замороженных из-за проблем верховенства права, в преддверии саммита ЕС, на котором Виктор Орбан пообещал заблокировать финансовую и политическую поддержку Украины.

После тщательной оценки и нескольких обменов мнениями с венгерским правительством Комиссия считает, что Венгрия приняла меры, которые она обязалась принять, чтобы Комиссия считала, что горизонтальное условие Хартии ЕС об основных правах выполнено в части, касающейся независимости судебной власти. Поделиться

Это означает, что часть финансирования Политики сплочения больше не будет заблокирована, а значит, Венгрия может начать претендовать на выплаты в размере около 10,2 млрд евро, – говорится в заявлении комиссии. Поделиться

Комиссия заявила, что будет внимательно следить за применением мер, введенных Венгрией, и если в любой момент времени ЕК сочтет, что условия больше не выполняются, она может снова принять решение о блокировании финансирования.

Теперь Венгрия сможет подавать заявки на финансирование проектов ЕС и получать возмещение в соответствии с тем, как распределяются средства Евросоюза.

На это решение комиссия пошла после того, как правительство Орбана приняло законы для укрепления независимости судебной ветви власти, говорится в заявлении.

Премьер-министр Венгрии неделями угрожал наложить вето на планы Евросоюза выделить Киеву 50 млрд евро в течение следующих четырех лет, а также на решение начать переговоры о членстве Украины в ЕС, если финансирование его страны не будет полностью разблокировано.

Пока не ясно, будет ли достаточно регения о размораживании 10 млрд евро, чтобы убедить Орбана снять свое вето. Высокопоставленный чиновник из Венгрии накануне заявил, что его страна хочет положительного решения о разблокировании более 30 млрд евро.

Тем не менее, официальные лица и дипломаты надеются, что до пятницы можно будет договориться по крайней мере о пакете финансовой поддержки Киева.

Орбан продолжает препятствовать движению Украины в Евросоюз

Приспешник Путина настаивает на том, что вопрос старта переговоров о вступлении Украины в ЕС должен решаться в свете того, выгоден ли он для официального Брюсселя, в частности для Будапешта.

По его убеждению, скорейшее вступление Киева может иметь непредсказуемые последствия.

Вступление Украины по ускоренной процедуре не отвечает интересам ни Венгрии, ни ЕС. Если правила ЕС не будут восприниматься всерьез, Евросоюз прекратит свое существование, – отметил Орбан. Поделиться

Пророссийский политик в очередной раз цинично пожаловался на то, что украинские власти якобы не выполнили условия о старте переговоров, повторив тезис своей команды о том, как с 2015 года Украина "лишила венгров прав, которыми они пользовались раньше".

Верните эти права. Мы не просим нового закона, мы просим Украину восстановить предыдущий закон, – заявил венгерский премьер. Поделиться

Также Виктор Орбан традиционно обеспокоен тем, что официальный Брюссель разрешил Киеву импорт агропродукции и отменил систему разрешений для перевозчиков.

По словам Орбана, это вредит интересам его страны.