Это было сделано в преддверии саммита ЕС, на котором премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обещал проголосовать против оказания помощи Украине.
Венгрия получит средства от ЕС
Европейская комиссия разблокировала 10 млрд евро средств ЕС для Венгрии, замороженных из-за проблем верховенства права, в преддверии саммита ЕС, на котором Виктор Орбан пообещал заблокировать финансовую и политическую поддержку Украины.
Комиссия заявила, что будет внимательно следить за применением мер, введенных Венгрией, и если в любой момент времени ЕК сочтет, что условия больше не выполняются, она может снова принять решение о блокировании финансирования.
Теперь Венгрия сможет подавать заявки на финансирование проектов ЕС и получать возмещение в соответствии с тем, как распределяются средства Евросоюза.
На это решение комиссия пошла после того, как правительство Орбана приняло законы для укрепления независимости судебной ветви власти, говорится в заявлении.
Премьер-министр Венгрии неделями угрожал наложить вето на планы Евросоюза выделить Киеву 50 млрд евро в течение следующих четырех лет, а также на решение начать переговоры о членстве Украины в ЕС, если финансирование его страны не будет полностью разблокировано.
Пока не ясно, будет ли достаточно регения о размораживании 10 млрд евро, чтобы убедить Орбана снять свое вето. Высокопоставленный чиновник из Венгрии накануне заявил, что его страна хочет положительного решения о разблокировании более 30 млрд евро.
Тем не менее, официальные лица и дипломаты надеются, что до пятницы можно будет договориться по крайней мере о пакете финансовой поддержки Киева.
Орбан продолжает препятствовать движению Украины в Евросоюз
Приспешник Путина настаивает на том, что вопрос старта переговоров о вступлении Украины в ЕС должен решаться в свете того, выгоден ли он для официального Брюсселя, в частности для Будапешта.
По его убеждению, скорейшее вступление Киева может иметь непредсказуемые последствия.
Пророссийский политик в очередной раз цинично пожаловался на то, что украинские власти якобы не выполнили условия о старте переговоров, повторив тезис своей команды о том, как с 2015 года Украина "лишила венгров прав, которыми они пользовались раньше".
Также Виктор Орбан традиционно обеспокоен тем, что официальный Брюссель разрешил Киеву импорт агропродукции и отменил систему разрешений для перевозчиков.
По словам Орбана, это вредит интересам его страны.
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