Євродепутати запропонували спосіб обходу вето Угорщини у питаннях по Україні

Керівники Європейської партії зелених у Європарламенті закликали до реформи принципу ухвалення зовнішньополітичних рішень ЄС.

Чому механізм схвалення зовнішньополітичних рішень ЄС потребує реформування

Зазначається, що лідери Європейської партії зелених Томас Вайц та Мелані Фогель закликали ЄС відмовитись від принципу одностайності під час прийняття зовнішньополітичних рішень.

Із такою пропозицією європейські політики виступили через позицію Угорщини стосовно низки питань, пов’язаних із Україною.

Цей випадок, коли один лідер може виступити троянським конем для Путіна та заблокувати весь процес допомоги Україні, показує вже вкотре, що принцип консенсусу між європейськими державами-членами щодо питань зовнішньої політики заважає ЄС ухвалювати правильні рішення, - йдеться у заяві лідерів Європейської партії зелених. Поширити

З огляду на це Європейська партія зелених виступає за впровадження принципу кваліфікованої більшості голосів при ухваленні зовнішньополітичних рішень, аби окремі держави-члени не могли накладати вето.

Це буде одна з пропозицій зеленого передвиборчого маніфесту, нашої політичної платформи для наступних європейських виборів, - зазначається у заяві лідерів партії. Поширити

Що відомо про реакцію Орбана на схвалення ЄС початку переговорів з Україною про вступ

За інформацією журналістів видання, під час саміту ЄС прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишив залу під час ухвалення рішення щодо початку переговорів про вступ України.

Таку реакцію глави угорського уряду, який виступав проти відповідного рішення лідерів Євросоюзу щодо питання євроінтеграції України, підтвердили виданню три дипломати ЄС.

Пізніше Орбан опублікував у своєму акаунті в соцмережі заяву, в якій повторив позицію про те, що Україна нібито не готова розпочати переговори щодо приєднання до блоку.

Рішення лідерів ЄС він назвав "поганим".