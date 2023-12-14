Євродепутати запропонували спосіб обходу вето Угорщини у питаннях по Україні

Керівники Європейської партії зелених у Європарламенті закликали до реформи принципу ухвалення зовнішньополітичних рішень ЄС.
Чому механізм схвалення зовнішньополітичних рішень ЄС потребує реформування
Зазначається, що лідери Європейської партії зелених Томас Вайц та Мелані Фогель закликали ЄС відмовитись від принципу одностайності під час прийняття зовнішньополітичних рішень.
Із такою пропозицією європейські політики виступили через позицію Угорщини стосовно низки питань, пов’язаних із Україною.
З огляду на це Європейська партія зелених виступає за впровадження принципу кваліфікованої більшості голосів при ухваленні зовнішньополітичних рішень, аби окремі держави-члени не могли накладати вето.
Що відомо про реакцію Орбана на схвалення ЄС початку переговорів з Україною про вступ
За інформацією журналістів видання, під час саміту ЄС прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишив залу під час ухвалення рішення щодо початку переговорів про вступ України.
Таку реакцію глави угорського уряду, який виступав проти відповідного рішення лідерів Євросоюзу щодо питання євроінтеграції України, підтвердили виданню три дипломати ЄС.
Пізніше Орбан опублікував у своєму акаунті в соцмережі заяву, в якій повторив позицію про те, що Україна нібито не готова розпочати переговори щодо приєднання до блоку.
Рішення лідерів ЄС він назвав "поганим".
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