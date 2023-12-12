В Угорщині назвали умову розблокування 50 млрд євро допомоги ЄС Україні

Влада Угорщини заявила про готовність схвалити віділення ЄС 50 млрд євро військової допомоги Україні в обмін на розморозку десятків мільярдів, призначених для Будапешта.

Що відомо про вимоги Угорщини щодо розблокування військової допомоги Україні від ЄС

Політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан заявив, що в обмін на 30 млрд євро, які ЄС призначав Будапешту, влада його країни готова підтримати виділення ЄС військової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро.

Журналісти видання зазначають, що влада Угорщини прагне отримати власну вигоду від схвалення рішення щодо виділення Україні 50 млрд допомоги ЄС.

Фінансування Угорщини з боку ЄС і фінансування України - це два окремих питання, - заявив журналістам видання Балаж Орбан. Поширити

Він наголосив, що у разі якщо Брюссель наполягатиме на необхідності фінансування України зі зміненого бюджету ЄС, тоді ці два питання стануть взаємопов'язаними.

Що відомо про позицію Угорщини щодо військової допомоги Україні з боку ЄС

Балажан Орбан заявив, що його країна виступає проти плану виділення коштів на військову допомогу Україні і вважає, що Україні необхідно запропонувати фінансування терміном на один рік без внесення змін до європейського бюджету.

За його словами, Будапешт також розгляне можливість внесення внеску в цей пакет.

Будапешт підвищує ставки, оскільки ЄС, як очікується, виділить близько 10 мільярдів євро фінансування до середи після того, як уряд ухвалив закони, спрямовані на посилення незалежності суду.

Але Орбан заявив, що хоче, щоб ЄС передав усю суму - близько 30 млрд євро - яка була припинена торік через проблеми з верховенством закону і хабарництвом.

За словами Балажа Орбана, в рамках переговорів про допомогу Україні Угорщина розгляне пропозицію ЄС щодо збільшення фінансування охорони кордонів, що є постійною вимогою з боку Будапешта.

Також йтиметься про додаткові субсидії ЄС, щоб зробити економіку блоку більш конкурентоспроможною.