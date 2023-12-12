Орбан відповів угорцям на Закарпатті щодо схвалення початку переговорів ЄС з Україною про вступ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав у відповідь на заклики представників угорської спільноти на Закарпатті щодо схвалення рішення ЄС про початок переговорів з Україною про вступ.

Що відомо про відповідь Орбана

За словами речника угорського прем’єра Берталана Хаваші, у листі Орбан намагається запевнити представників угорської спільноти на Закарпатті, що Угорщина зробить усе для захисту угорської громади в Україні.

При цьому Орбан продовжує заявляти, що Єврокомісія нібито не підготувала належним чином питання щодо початку переговорів з Україною про вступ.

Тому ми будемо вносити пропозицію, щоб Європейський Союз ставив за мету не юридично складне членство, а стратегічне партнерство з Україною. Можу запевнити вас, що ми продовжимо працювати над тим, щоб угорська громада в Україні могла жити в мирній, стабільній країні, що розвивається, - заявляє Орбан. Поширити

Що відомо про вплив вступу України у ЄС на безпекову ситуацію у Європі

За словами аналітиків Європейської ради з міжнародних відносин Пьотра Бураса і Енгьєлуше Моріна у матеріалі для видання The Guardian, наразі рішучість західних партнерів щодо подальшої підтримки України зазначає сумнівів.

На тлі цього, як зазначається у матеріалі, саміт лідерів країн ЄС може стати найбільш значущою подією для України протягом найближчого часу.

Зазначається, що на лідерів ЄС чиниться тиск із метою розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та узгодити пакет фінансової допомоги Києву на суму 50 мільярдів євро – і їм варто порадити не недооцінювати серйозність цих двох рішень.

Їм потрібно надіслати Путіну сильний сигнал про те, що його надії повернути хід війни на свою користь вкрай передчасні. Вони не повинні залишати жодних сумнівів щодо зобов’язань ЄС залучити Україну до європейського блоку. І, понад те, вони повинні донести до європейських громадян, чому зусилля з інтеграції України та інших країн є правильною інвестицією в майбутнє ЄС, - йдеться у матеріалі. Поширити

Аналітики нагадують, що відповідно до даних громадської думки, елика кількість громадян Європи вважає, що членство України в ЄС підірве (в середньому 45%), а не зміцнить (25%) безпеку Європи.

Так, відповідаючи на питання про вплив на їхню країну, лише 15% французів і 20% німців очікують будь-яких позитивних проявів для безпеки їхньої країни від такого кроку, при цьому 39% і 47%, відповідно, вважають, що результат буде негативним. Лише в Польщі явно переважають позитивні думки (41% проти 30%).