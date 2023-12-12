Орбан відповів угорцям на Закарпатті щодо схвалення початку переговорів ЄС з Україною про вступ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав у відповідь на заклики представників угорської спільноти на Закарпатті щодо схвалення рішення ЄС про початок переговорів з Україною про вступ.
Що відомо про відповідь Орбана
За словами речника угорського прем’єра Берталана Хаваші, у листі Орбан намагається запевнити представників угорської спільноти на Закарпатті, що Угорщина зробить усе для захисту угорської громади в Україні.
При цьому Орбан продовжує заявляти, що Єврокомісія нібито не підготувала належним чином питання щодо початку переговорів з Україною про вступ.
Що відомо про вплив вступу України у ЄС на безпекову ситуацію у Європі
За словами аналітиків Європейської ради з міжнародних відносин Пьотра Бураса і Енгьєлуше Моріна у матеріалі для видання The Guardian, наразі рішучість західних партнерів щодо подальшої підтримки України зазначає сумнівів.
На тлі цього, як зазначається у матеріалі, саміт лідерів країн ЄС може стати найбільш значущою подією для України протягом найближчого часу.
Зазначається, що на лідерів ЄС чиниться тиск із метою розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та узгодити пакет фінансової допомоги Києву на суму 50 мільярдів євро – і їм варто порадити не недооцінювати серйозність цих двох рішень.
Аналітики нагадують, що відповідно до даних громадської думки, елика кількість громадян Європи вважає, що членство України в ЄС підірве (в середньому 45%), а не зміцнить (25%) безпеку Європи.
Так, відповідаючи на питання про вплив на їхню країну, лише 15% французів і 20% німців очікують будь-яких позитивних проявів для безпеки їхньої країни від такого кроку, при цьому 39% і 47%, відповідно, вважають, що результат буде негативним. Лише в Польщі явно переважають позитивні думки (41% проти 30%).
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