Орбан ответил венграм на Закарпатье об одобрении начала переговоров ЕС с Украиной о вступлении

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в ответ на призывы представителей венгерского сообщества в Закарпатье относительно одобрения решения ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении.
Что известно об ответе Орбана
По словам представителя венгерского премьера Берталана Хаваши, в письме Орбан пытается заверить представителей венгерского сообщества в Закарпатье, что Венгрия сделает все для защиты венгерской общины в Украине.
При этом Орбан продолжает заявлять, что Еврокомиссия якобы не подготовила должным образом вопрос о начале переговоров с Украиной о вступлении.
Что известно о влиянии вступления Украины в ЕС на ситуацию в Европе
По словам аналитиков Европейского совета по международным отношениям Петра Бураса и Энгьелуше Морина в материале для издания The Guardian, сейчас решительность западных партнеров по дальнейшей поддержке Украины отмечает сомнения.
На фоне этого, как отмечается в материале, саммит лидеров стран ЕС может стать наиболее значимым событием для Украины в ближайшее время.
Отмечается, что лидеры ЕС оказывают давление с целью начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой и согласовать пакет финансовой помощи Киеву на сумму 50 миллиардов евро – и им следует посоветовать не недооценивать серьезность этих двух решений.
Аналитики напоминают, что в соответствии с данными общественного мнения, большое количество граждан Европы считает, что членство Украины в ЕС подорвет (в среднем 45%), а не укрепит (25%) безопасность Европы.
Так, отвечая на вопрос о влиянии на их страну, только 15% французов и 20% немцев ожидают любых положительных проявлений для безопасности их страны от такого шага, при этом 39% и 47% соответственно считают, что результат будет отрицательным. Только в Польше явно преобладают положительные мнения (41% против 30%).
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