Орбан ответил венграм на Закарпатье об одобрении начала переговоров ЕС с Украиной о вступлении

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в ответ на призывы представителей венгерского сообщества в Закарпатье относительно одобрения решения ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении.

Что известно об ответе Орбана

По словам представителя венгерского премьера Берталана Хаваши, в письме Орбан пытается заверить представителей венгерского сообщества в Закарпатье, что Венгрия сделает все для защиты венгерской общины в Украине.

При этом Орбан продолжает заявлять, что Еврокомиссия якобы не подготовила должным образом вопрос о начале переговоров с Украиной о вступлении.

Поэтому мы будем вносить предложение, чтобы Европейский Союз ставил своей целью не юридически сложное членство, а стратегическое партнерство с Украиной. Могу заверить вас, что мы продолжим работать над тем, чтобы венгерское общество в Украине могло жить в мирной, стабильной развивающейся стране, - заявляет Орбан. Поделиться

Что известно о влиянии вступления Украины в ЕС на ситуацию в Европе

По словам аналитиков Европейского совета по международным отношениям Петра Бураса и Энгьелуше Морина в материале для издания The Guardian, сейчас решительность западных партнеров по дальнейшей поддержке Украины отмечает сомнения.

На фоне этого, как отмечается в материале, саммит лидеров стран ЕС может стать наиболее значимым событием для Украины в ближайшее время.

Отмечается, что лидеры ЕС оказывают давление с целью начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой и согласовать пакет финансовой помощи Киеву на сумму 50 миллиардов евро – и им следует посоветовать не недооценивать серьезность этих двух решений.

Им нужно послать Путину сильный сигнал о том, что его надежды вернуть ход войны в свою пользу очень преждевременны. Они не должны оставлять никаких сомнений в обязательствах ЕС привлечь Украину в европейский блок. И, более того, они должны донести до европейских граждан, почему усилия по интеграции Украины и других стран являются правильной инвестицией в будущее ЕС, говорится в материале. Поделиться

Аналитики напоминают, что в соответствии с данными общественного мнения, большое количество граждан Европы считает, что членство Украины в ЕС подорвет (в среднем 45%), а не укрепит (25%) безопасность Европы.

Так, отвечая на вопрос о влиянии на их страну, только 15% французов и 20% немцев ожидают любых положительных проявлений для безопасности их страны от такого шага, при этом 39% и 47% соответственно считают, что результат будет отрицательным. Только в Польше явно преобладают положительные мнения (41% против 30%).