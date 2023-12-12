В Венгрии назвали условие разблокирования 50 млрд евро помощи ЕС

Власти Венгрии заявили о готовности одобрить выделение ЕС 50 млрд евро военной помощи Украине в обмен на разморозку десятков миллиардов, предназначенных для Будапешта.

Что известно о требованиях Венгрии по разблокированию военной помощи Украине от ЕС

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что в обмен на 30 млрд евро, которые ЕС назначал Будапешту, власти его страны готовы поддержать выделение ЕС военной помощи Украине в размере 50 млрд евро.

Журналисты издания отмечают, что власти Венгрии стремятся извлечь собственную выгоду от одобрения решения о выделении Украине 50 млрд помощи ЕС.

Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины – это два отдельных вопроса, – заявил журналистам издания Балаж Орбан. Поделиться

Он подчеркнул, что в случае если Брюссель будет настаивать на необходимости финансирования Украины из измененного бюджета ЕС, эти два вопроса станут взаимосвязанными.

Что известно о позиции Венгрии по военной помощи Украине со стороны ЕС

Балажан Орбан заявил, что его страна выступает против плана выделения средств на военную помощь Украине и считает, что Украине необходимо предложить финансирование на один год без внесения изменений в европейский бюджет.

По его словам, Будапешт также рассмотрит возможность внесения вклада в этот пакет.

Будапешт повышает ставки, поскольку ЕС, как ожидается, выделит около 10 миллиардов евро финансирования к среде после того, как правительство приняло законы, направленные на усиление независимости суда.

Но Орбан заявил, что хочет, чтобы ЕС передал всю сумму – около 30 млрд евро – которая была приостановлена в прошлом году из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством.

По словам Балажа Орбана, в рамках переговоров о помощи Украине Венгрия рассмотрит предложение ЕС по увеличению финансирования охраны границ, что является постоянным требованием со стороны Будапешта.

Также речь пойдет о дополнительных субсидиях ЕС, чтобы сделать экономику блока более конкурентоспособной.