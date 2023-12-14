Орбан нарешті пояснив, чому не заблокував у ЄС рішення щодо України

За словами угорського прем'єра Віктора Орбана, він не підтримує рішення Євросоюзу щодо початку переговорів з Україною та Молдовою про вступ у блок. Однак члени ЄС наполягали доволі довго і змогли його переконати утриматися від блокування цього питання.

Орбан виступив з заявою після доленосного рішення ЄС щодо України

Як стверджує поплічник Путіна, він утримався під час голосування за початок переговорів про вступ України до ЄС, однак його позиція залишається незмінною.

Україна не готова до того, щоб ми почали з нею переговори про членство в ЄС… Рішення починати переговори з Україною за цих обставин – абсолютно безглузде, нераціональне і неправильне, – цинічно заявив Віктор Орбан. Поширити

За словами проросійського політика, після майже восьмигодинного обговорення решта 26 країн-членів ЄС наполягали на підтримці переговорів з Україною і вирішили "йти своїм шляхом".

Угорщина не хоче брати участь у цьому дуже поганому рішенні, - додав Орбан, таким чином пояснивши, чому утримався від голосування. Поширити

Як в ЄС коментують дивну поведінку Орбана під час саміта

За словами інсайдерів у Євросоюзі, рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою вдалося успішно ухвалити завдяки відсутності угорського прем’єра Віктора Орбана - це дало можливість уникнути вето з його боку.

Головне, що ніхто не виступив проти цього рішення. Таким чином, Євросоюз погодив рішення про початок переговорів з Україною і Молдовою та про надання Грузії статусу кандидата, – пояснив один зі співрозмовників зі структур ЄС. Поширити

В Європейському Союзі звертають увагу на те, що де-юре це відбулося абсолютно відповідно до правил.

Що цікаво, Орбан чудово усвідомлював, що позитивне рішення щодо України все-таки буде ухвалене, тому вийшов із кімнати.