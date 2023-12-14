Коли можуть розпочатись переговори щодо вступу України в ЄС — відповідь президента Євроради

За словами президента Євроради Шарля Мішеля, переговори щодо вступу України у ЄС можуть стартувати вже у березні наступного року.

Що відомо про початок переговорів із Україною щодо членства у ЄС

Ми почнемо переговори... У березні буде опубліковано звіт, і на його основі ми ухвалимо рішення в березні, - пояснив Шарль Мішель. Поширити

За його словами, рішення про початок переговорів надзвичайно важливе і ЄС прагне підтримати Україну.

Це дуже потужний політичний сигнал, це дуже потужне політичне рішення, і сьогодні і сьогодні ввечері я думаю, що народ України - ми на його боці, і це рішення, ухвалене країнами-членами, є надзвичайно важливим для Європейського Союзу, - зазначив президент Євроради. Поширити

Він також пояснив, як європейським лідерам вдалось обійти вето Угорщини під час ухвалення рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу.

Ми багато працювали, щоб захистити Європейську раду. Було важливо, щоб жодна з країн-членів не виступила проти рішення, і саме тому ми змогли зробити цю заяву сьогодні ввечері, - зазначив Мішель. Поширити

Як Орбан відреагував на голосування лідерів ЄС по Україні

Рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою лідери ЄС ухвалили за відсутності угорського прем’єра Віктора Орбана, що дозволило уникнути вето.

Кілька представників Євроради стверджують, що Орбан свідомо залишив зустріч на час голосування за рішення стосовно України.