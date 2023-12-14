Коли можуть розпочатись переговори щодо вступу України в ЄС — відповідь президента Євроради

За словами президента Євроради Шарля Мішеля, переговори щодо вступу України у ЄС можуть стартувати вже у березні наступного року.
Що відомо про початок переговорів із Україною щодо членства у ЄС
За його словами, рішення про початок переговорів надзвичайно важливе і ЄС прагне підтримати Україну.
Він також пояснив, як європейським лідерам вдалось обійти вето Угорщини під час ухвалення рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу.
Як Орбан відреагував на голосування лідерів ЄС по Україні
Рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою лідери ЄС ухвалили за відсутності угорського прем’єра Віктора Орбана, що дозволило уникнути вето.
Кілька представників Євроради стверджують, що Орбан свідомо залишив зустріч на час голосування за рішення стосовно України.
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