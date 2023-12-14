Грузія отримала статус кандидата на членство в ЄС

14 грудня Європейська рада під час свого засідання в Брюсселі підтримала рекомендацію Єврокомісії і надала Грузії статус кандидата на вступ до ЄС.

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Першим про це заявив очільник Європейської Ради Шарль Мішель.

Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови. #EUCO надала статус кандидата Грузії. І ЄС розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства, і запросив комісію доповідати до березня з метою прийняття такого рішення. Поширити

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі вкрай лаконічно відреагував на рішення офіційного Брюсселя.

Що цікаво, він не подякував владі ЄС, а лише привітав свій народ.

Вітаю! Європейська рада вирішила надати Грузії статус кандидата на членство в ЄС! – написав Іраклій Гарібашвілі у своїх соціальних мережах. Поширити

Що означає нове рішення ЄС щодо України

Як уже згадувалося раніше, 14 лютого лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу.

Глава держави Володимир Зеленський назвав це “перемогою України”.

Що важливо розуміти, рішення офіційного Брюсселя означає, що Європейська комісія без подальшого відтермінування починає готувати технічні аспекти переговорів з Україною про членство (так звану переговорну рамку).

Її можуть затвердити на наступному саміті ЄС навесні 2024 року, якщо буде визнано, що Україна виконала всі попередні критерії Єврокомісії.

Варто звернути увагу на те, що окрім перемовин про членство, на засіданні Європейської ради розглядають ще три важливі рішення, пов’язані з Україною.