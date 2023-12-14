Грузія отримала статус кандидата на членство в ЄС

14 грудня Європейська рада під час свого засідання в Брюсселі підтримала рекомендацію Єврокомісії і надала Грузії статус кандидата на вступ до ЄС.
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
Першим про це заявив очільник Європейської Ради Шарль Мішель.
Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі вкрай лаконічно відреагував на рішення офіційного Брюсселя.
Що цікаво, він не подякував владі ЄС, а лише привітав свій народ.
Що означає нове рішення ЄС щодо України
Як уже згадувалося раніше, 14 лютого лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу.
Глава держави Володимир Зеленський назвав це “перемогою України”.
Що важливо розуміти, рішення офіційного Брюсселя означає, що Європейська комісія без подальшого відтермінування починає готувати технічні аспекти переговорів з Україною про членство (так звану переговорну рамку).
Її можуть затвердити на наступному саміті ЄС навесні 2024 року, якщо буде визнано, що Україна виконала всі попередні критерії Єврокомісії.
Варто звернути увагу на те, що окрім перемовин про членство, на засіданні Європейської ради розглядають ще три важливі рішення, пов’язані з Україною.
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