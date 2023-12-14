Чому насправді Зеленського не запросили на саміт ЄС — дані Politico

Український лідер Володимир Зеленський хотів бути особисто присутнім на саміті ЄС в Брюсселі, на якому будуть розглядати питання вступу України в блок та довгострокової фінансової підтримки, однак його не запросили через угорського прем'єра Віктора Орбана.

ЄС злякався реакції Орбана на Зеленського під час саміту ЄС

Про це редакція видання Politico дізналася від своїх анонімних джерел у Європейському Союзі.

Як стверджують інсайдери журналістів, під час зустрічі представників членів блоку декілька послів виступили з застереженнями щодо запрошення президента України на саміт.

Влада Євросоюзу боїться того, що присутність Володимира Зеленського на заході може спровокувати бурхливу на неочікувану реакцію з боку лідера Угорщини Віктора Орбана.

На переконання європейських політиків, це може зробити позицію поплічника Путіна щодо України ще більш категоричною та жорсткою.

Що цікаво, згідно з даними українських журналістів, ще до 13 грудня ймовірність запрошення президента України на саміт ЄС розглядалася як реальна.

Зеленський озвучив попередження членам ЄС

На переконання глави держави Володимира Зеленського, у разі нерішучості лідерів Євросоюзу результати саміту ЄС можуть стати перемогою для російського диктатора Володимира Путіна.

Сьогодні – день, коли рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві. Люди в Європі не зрозуміють, якщо "нагородою" за зустріч у Брюсселі стане задоволена посмішка Путіна, – наголосив президент України. Поширити

Глава держави звернув увагу на те, що результатом саміту має бути рішення про згоду на той календарний план початку руху України до ЄС, який раніше схвалила Єврокомісія.