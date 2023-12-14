Почему на самом деле Зеленского не пригласили на саммит ЕС — данные Politico

Украинский лидер Владимир Зеленский хотел лично присутствовать на саммите ЕС в Брюсселе, на котором будут рассматривать вопросы вступления Украины в блок и долгосрочную финансовую поддержку Киева, однако его не пригласили из-за венгерского премьера Виктора Орбана.

ЕС испугался реакции Орбана на Зеленского во время саммита ЕС

Об этом редакция Politico узнала от своих анонимных источников в Европейском Союзе.

Как утверждают инсайдеры журналистов, во время встречи представителей членов блока несколько послов выступили с предупреждением касательно приглашения президента Украины на саммит.

Власти Евросоюза боятся того, что присутствие Владимира Зеленского на мероприятии может спровоцировать бурную и неожиданную реакцию со стороны лидера Венгрии Виктора Орбана.

По убеждению европейских политиков, это может сделать позицию приспешника Путина в отношении Украины еще более категоричной и жесткой.

Что интересно, по данным украинских журналистов, еще до 13 декабря вероятность приглашения президента Украины на саммит ЕС рассматривалась как реальная.

Зеленский озвучил предупреждение членам ЕС

По мнению главы государства Владимира Зеленского, в случае нерешительности лидеров Евросоюза результаты саммита ЕС могут стать победой для российского диктатора Владимира Путина.

Сегодня – день, когда решительность будет либо в Брюсселе, либо в Москве. Люди в Европе не поймут, если "наградой" за встречу в Брюсселе станет довольна улыбка Путина, – подчеркнул президент Украины. Поделиться

Глава государства обратил внимание на то, что результатом саммита должно быть решение о согласии на календарный план начала движения Украины в ЕС, который ранее одобрила Еврокомиссия.