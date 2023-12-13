Орбан придумал новую причину для блокирования вступления Украины в ЕС

Венгерский премьер Виктор Орбан, открыто поддерживающий Россию, во время парламентских дебатов по проекту резолюции по Украине придумал новое объяснение, почему он блокирует начало переговоров о вступлении Киева в ЕС.
Орбан продолжает препятствовать движению Украины в Евросоюз
Приспешник Путина настаивает на том, что вопрос старта переговоров о вступлении Украины в ЕС должен решаться в свете того, выгоден ли он для официального Брюсселя, в частности и для Будапешта.
По его убеждению, быстрое вступление Киева может иметь непредсказуемые последствия.
Пророссийский политик в очередной раз цинично пожаловался на то, что украинские власти якобы не выполнили условия о старте переговоров, повторив тезис своей команды о том, как с 2015 года Украина "лишила венгров прав, которыми они пользовались раньше".
Также Виктор Орбан традиционно обеспокоен тем, что официальный Брюссель разрешил Киеву импорт агропродукции и отменил систему разрешений для перевозчиков.
По словам приспешника Путина, это якобы вредит интересам его страны.
Украина все еще пытается убедить Венгрию изменить свою позицию
Команда венгерского лидера блокирует открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС и даже не хочет, чтобы этот вопрос был вынесен на обсуждение саммита.
Более того, Виктор Орбан заблокировал выделение 50 млрд евро для Киева и программу ЕС для военной поддержки Украины.
Недавно глава государства Владимир Зеленский виделся с Орбаном и пытался убедить последнего не мешать Украине.
Более того, с шефом венгерской дипломатии Петером Сийярто общался по телефону руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Однако позиция официального Будапешта до сих пор не изменилась.
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