Венгерский премьер Виктор Орбан, открыто поддерживающий Россию, во время парламентских дебатов по проекту резолюции по Украине придумал новое объяснение, почему он блокирует начало переговоров о вступлении Киева в ЕС.

Орбан продолжает препятствовать движению Украины в Евросоюз

Приспешник Путина настаивает на том, что вопрос старта переговоров о вступлении Украины в ЕС должен решаться в свете того, выгоден ли он для официального Брюсселя, в частности и для Будапешта.

По его убеждению, быстрое вступление Киева может иметь непредсказуемые последствия.

Вступление Украины по ускоренной процедуре не отвечает интересам ни Венгрии, ни ЕС. Если правила ЕС не будут восприниматься всерьез, Евросоюз прекратит свое существование, – отметил Орбан. Поделиться

Пророссийский политик в очередной раз цинично пожаловался на то, что украинские власти якобы не выполнили условия о старте переговоров, повторив тезис своей команды о том, как с 2015 года Украина "лишила венгров прав, которыми они пользовались раньше".

Верните эти права. Мы не просим нового закона, мы просим Украину восстановить предыдущий закон, – заявил венгерский премьер. Поделиться

Также Виктор Орбан традиционно обеспокоен тем, что официальный Брюссель разрешил Киеву импорт агропродукции и отменил систему разрешений для перевозчиков.

По словам приспешника Путина, это якобы вредит интересам его страны.

Мы еще не говорим о вступлении Украины, но уже десятки тысяч, возможно, сотни тысяч венгров могут потерять средства для существования, – сетует пророссийский политик. Поделиться

Украина все еще пытается убедить Венгрию изменить свою позицию

Команда венгерского лидера блокирует открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС и даже не хочет, чтобы этот вопрос был вынесен на обсуждение саммита.

Более того, Виктор Орбан заблокировал выделение 50 млрд евро для Киева и программу ЕС для военной поддержки Украины.

Недавно глава государства Владимир Зеленский виделся с Орбаном и пытался убедить последнего не мешать Украине.

Более того, с шефом венгерской дипломатии Петером Сийярто общался по телефону руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Однако позиция официального Будапешта до сих пор не изменилась.