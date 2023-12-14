Не изменяйте народу и вере в Европу. Зеленский обратился к лидерам ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на заседании Европейского совета заявил, что нерешительность лидеров Евросоюза на саммите ЕС станет победой российского диктатора Владимира Путина.
Что сказал Зеленский во время выступления на саммите
14 декабря президент Украины выступил по видеосвязи перед лидерами ЕС по приглашению президента Евросовета Шарля Мишеля.
Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила домашнее задание от ЕС, приняла законы, выполнив тем самым рекомендации Еврокомиссии.
Он призвал лидеров ЕС не дать России шанса использовать решимость Европы в отношении Украины.
Зеленский также напомнил, что украинцы во время революции достоинства вышли в центр Киева под флагами Европейского союза.
Саммит лидеров ЕС
14 декабря в Брюсселе стартовал саммит лидеров стран ЕС. На нем будут обсуждаться несколько вопросов, касающихся Украины. С
отдельное, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, в повестке дня новый пакет санкций против России.
Известно, что Венгрия будет блокировать поддержку Украины, особенно вступления в ЕС. С венгерским премьером Виктором Орбаном проводились переговоры, из-за чего начало саммита отложили.
Президент Украины Владимир Зеленский не прибыл на саммит лидеров ЕС, но, как известно, обратился в ЕС в онлайн-формате.
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