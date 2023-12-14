Не изменяйте народу и вере в Европу. Зеленский обратился к лидерам ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на заседании Европейского совета заявил, что нерешительность лидеров Евросоюза на саммите ЕС станет победой российского диктатора Владимира Путина.

Что сказал Зеленский во время выступления на саммите

14 декабря президент Украины выступил по видеосвязи перед лидерами ЕС по приглашению президента Евросовета Шарля Мишеля.

Очень важно, чтобы Европа сегодня не впала в нерешительность. Никто не хочет, чтобы Европу считали недостойной. Или как неспособность принимать решения, которые она подготовила сама, – сказал глава государства. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила домашнее задание от ЕС, приняла законы, выполнив тем самым рекомендации Еврокомиссии.

Он призвал лидеров ЕС не дать России шанса использовать решимость Европы в отношении Украины.

Люди в Европе не увидят никакой пользы, если Москва получит пас из Брюсселя в виде негатива по отношению к Украине. Путин, наверное, использует это против вас лично и против всей Европы. Не давайте ему эту первую – и единственную – победу года. Европа должна победить, договоренности должны придерживаться, а слова должны иметь значение, - подчеркнул президент. Поделиться

Зеленский также напомнил, что украинцы во время революции достоинства вышли в центр Киева под флагами Европейского союза.

10 лет назад в Украине люди восстали под флагами Евросоюза… Прошу вас сегодня об одном – не изменяйте народу и его вере в Европу. Если никто не верит в Европу, что сохранит Европейский Союз в живых? – добавил он. Поделиться

Саммит лидеров ЕС

14 декабря в Брюсселе стартовал саммит лидеров стран ЕС. На нем будут обсуждаться несколько вопросов, касающихся Украины. С

отдельное, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, в повестке дня новый пакет санкций против России.

Известно, что Венгрия будет блокировать поддержку Украины, особенно вступления в ЕС. С венгерским премьером Виктором Орбаном проводились переговоры, из-за чего начало саммита отложили.

Президент Украины Владимир Зеленский не прибыл на саммит лидеров ЕС, но, как известно, обратился в ЕС в онлайн-формате.