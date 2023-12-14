Не зраджуйте народ та віру в Європу. Зеленський звернувся до лідерів ЄС

Президент України Володимир Зеленський у виступі на засіданні Європейської ради заявив, що нерішучість лідерів Євросоюзу на саміті ЄС стане перемогою російського диктатора Володимира Путіна.

Що сказав Зеленеський під час виступу на саміті

14 грудня президент України виступив по відеозв’язку перед лідерами ЄС на запрошення президента Євроради Шарля Мішеля.

Дуже важливо, щоб Європа сьогодні не впала в нерішучість. Ніхто не хоче, щоб Європу вважали негідною. Або як неспроможність приймати рішення, які вона підготувала сама, - сказав глава держави. Поширити

Зеленський наголосив, що Україна виконала домашнє завдання від ЄС, ухвалила закони, тим самим виконавши рекомендації Єврокомісії.

Він закликав лідерів ЄС не дати Росії шанс використати рішучість Європи щодо України.

​Люди в Європі не побачать жодної користі, якщо Москва отримає пас із Брюсселя у вигляді негативу щодо України. Путін напевно використає це проти вас особисто і проти всієї Європи. Не давайте йому цю першу - і єдину - перемогу року. Європа має перемогти, домовленості мають дотримуватися, а слова мають мати значення, - наголосив президент. Поширити

Зеленський також нагадав, що українці під час Революції гідності вийшли у центр Києва під прапорами Європейського союзу.

10 років тому в Україні люди повстали під прапорами Євросоюзу… Прошу вас сьогодні про одне - не зраджуйте народ і його віру в Європу​. Якщо ніхто не вірить у Європу, що збереже Європейський Союз живим? - додав він. Поширити

Саміт лідерів ЄС

14 грудня у Брюсселі стартував саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. З

окрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти Росії.

Відомо, що Угорщина блокуватиме підтримку України, особливо щодо вступу до ЄС. З угорським прем'єром Віктором Орбаном проводили переговори, через що початок саміту відклали.

Президент України Володимир Зеленський не прибув на саміт лідерів ЄС, але, як відомо, звернувся до ЄС в онлайн-форматі.