Не зраджуйте народ та віру в Європу. Зеленський звернувся до лідерів ЄС

Президент України Володимир Зеленський у виступі на засіданні Європейської ради заявив, що нерішучість лідерів Євросоюзу на саміті ЄС стане перемогою російського диктатора Володимира Путіна.
Що сказав Зеленеський під час виступу на саміті
14 грудня президент України виступив по відеозв’язку перед лідерами ЄС на запрошення президента Євроради Шарля Мішеля.
Зеленський наголосив, що Україна виконала домашнє завдання від ЄС, ухвалила закони, тим самим виконавши рекомендації Єврокомісії.
Він закликав лідерів ЄС не дати Росії шанс використати рішучість Європи щодо України.
Зеленський також нагадав, що українці під час Революції гідності вийшли у центр Києва під прапорами Європейського союзу.
Саміт лідерів ЄС
14 грудня у Брюсселі стартував саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. З
окрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти Росії.
Відомо, що Угорщина блокуватиме підтримку України, особливо щодо вступу до ЄС. З угорським прем'єром Віктором Орбаном проводили переговори, через що початок саміту відклали.
Президент України Володимир Зеленський не прибув на саміт лідерів ЄС, але, як відомо, звернувся до ЄС в онлайн-форматі.
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