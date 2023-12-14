У Брюсселі розпочався дводенний саміт Євросоюзу. Чого очікувати Україні

14 грудня лідери Євросоюзу зібралися на саміт, на якому обговорять початок переговорів України про членство в ЄС і 50 мільярдів євро фінансової допомоги Києву. Обидва рішення блокує прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Важливий для України саміт Євросоюзу

Reuters передає, що саміт відбувається у вирішальний для України час, оскільки контрнаступ українських військ не приніс великих успіхів, а Конгрес США досі не ухвалив пакет допомоги Києву на 60 мільярдів доларів.

Європейські посадовці та дипломати заявили, що вони готові до серії важких зустрічей, які можуть тривати до пізнього вечора п'ятниці, 15 грудня, або навіть у вихідні.

Якщо лідери ЄС дадуть зелене світло переговорам про членство та чотирирічному фінансовому пакету, Київ зможе претендувати на геополітичну перемогу. Неможливість домовитися буде сприйнята Москвою як ознака слабкої підтримки Заходом України. Поширити

Усі 27 лідерів країн ЄС, крім Орбана, підтримали початок переговорів України про вступ. Але таке рішення вимагає одностайності, і Угорщина, яка підтримує тісні зв'язки з Москвою, наполягає, що Україна не готова до такого кроку.

Щоб переконати Орбана змінити рішення, зранку 14 грудня з ним мали зустрітися президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Європейські дипломати підозрюють, що Орбан використовує Україну як розмінну монету, сподіваючись отримати заморожені ЄС кошти.

Ми не на угорському базарі, де ми можемо обміняти одну річ на іншу. Україна — країна, яка хоче поважати демократичні цінності... Можливо, це урок для самого Орбана, - заявив у середу прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо. Поширити

Чи можливий компроміс з Угорщиною

13 грудня Європейська комісія відновила доступ Угорщини до 10,2 мільярда євро, визнавши, що країна виконала умови щодо незалежності своєї судової системи.

Минулого місяця Комісія рекомендувала лідерам ЄС погодитися розпочати переговори про вступ з Україною. Друге одностайне рішення все ще буде необхідним для узгодження рамок переговорів. Його, можливо, ухвалять у березні.

Офіційні особи та дипломати заявили, що компроміс може включати більший проміжок між двома рішеннями та зазначення у декларації саміту умов, які мають бути виконані до того.

Орбан також заперечував проти пропозиції Комісії надати Україні 50 мільярдів євро грантів і позик.

Офіційні особи кажуть, що якщо Угорщина залишиться на своїй позиції, інші члени ЄС можуть налагодити позабюджетне фінансування для України, але це буде складніше та дорожче.