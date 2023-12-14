В Брюсселе начался двухдневный саммит Евросоюза. Чего ждать Украине

14 декабря лидеры Евросоюза собрались на саммит, на котором обсудят начало переговоров Украины о членстве в ЕС и 50 миллиардов евро финансовой помощи Киеву. Оба решения блокирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Важный для Украины саммит Евросоюза

Reuters передает, что саммит проходит в решающее для Украины время, поскольку контрнаступление украинских войск не принесло больших успехов, а Конгресс США до сих пор не принял пакет помощи Киеву на 60 миллиардов долларов.

Европейские чиновники и дипломаты заявили, что они готовы к серии тяжелых встреч, которые могут продолжаться до позднего вечера пятницы, 15 декабря или даже в выходные.

Если лидеры ЕС дадут зеленый свет переговорам о членстве и четырехлетнем финансовом пакете, Киев сможет претендовать на геополитическую победу. Невозможность договориться будет воспринята Москвой как признак слабой поддержки Западом Украины. Поделиться

Все 27 лидеров стран ЕС кроме Орбана поддержали начало переговоров Украины о вступлении. Но такое решение требует единодушия, и Венгрия, поддерживающая тесные связи с Москвой, настаивает, что Украина не готова к такому шагу.

Чтобы убедить Орбана изменить решение, утром 14 декабря с ним встретились президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Европейские дипломаты подозревают, что Орбан использует Украину как разменную монету в надежде получить замороженные ЕС средства.

Мы не на венгерском базаре, где мы можем обменять одну вещь на другую. Украина – страна, которая хочет уважать демократические ценности… Возможно, это урок для самого Орбана, – заявил в среду премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. Поделиться

Возможен ли компромисс с Венгрией

13 декабря Европейская комиссия возобновила доступ Венгрии к 10,2 миллиарда евро, признав, что страна выполнила условия независимости своей судебной системы.

В прошлом месяце Комиссия рекомендовала лидерам ЕС согласиться начать переговоры по вступлению с Украиной. Второе единодушное решение все еще будет необходимо для согласования рамок переговоров. Его, возможно, примут в марте.

Официальные лица и дипломаты заявили, что компромисс может включать в себя больший промежуток между двумя решениями и указание в декларации саммита условий, которые должны быть выполнены до этого.

Орбан также возражал против предложения Комиссии предоставить Украине 50 миллиардов евро грантов и ссуд.

Официальные лица говорят, что, если Венгрия останется на своей позиции, другие члены ЕС могут наладить внебюджетное финансирование для Украины, но это будет сложнее и дороже.