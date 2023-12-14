В Брюсселе начался двухдневный саммит Евросоюза. Чего ждать Украине

14 декабря лидеры Евросоюза собрались на саммит, на котором обсудят начало переговоров Украины о членстве в ЕС и 50 миллиардов евро финансовой помощи Киеву. Оба решения блокирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Важный для Украины саммит Евросоюза
Reuters передает, что саммит проходит в решающее для Украины время, поскольку контрнаступление украинских войск не принесло больших успехов, а Конгресс США до сих пор не принял пакет помощи Киеву на 60 миллиардов долларов.
Европейские чиновники и дипломаты заявили, что они готовы к серии тяжелых встреч, которые могут продолжаться до позднего вечера пятницы, 15 декабря или даже в выходные.
Все 27 лидеров стран ЕС кроме Орбана поддержали начало переговоров Украины о вступлении. Но такое решение требует единодушия, и Венгрия, поддерживающая тесные связи с Москвой, настаивает, что Украина не готова к такому шагу.
Чтобы убедить Орбана изменить решение, утром 14 декабря с ним встретились президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.
Европейские дипломаты подозревают, что Орбан использует Украину как разменную монету в надежде получить замороженные ЕС средства.
Возможен ли компромисс с Венгрией
13 декабря Европейская комиссия возобновила доступ Венгрии к 10,2 миллиарда евро, признав, что страна выполнила условия независимости своей судебной системы.
В прошлом месяце Комиссия рекомендовала лидерам ЕС согласиться начать переговоры по вступлению с Украиной. Второе единодушное решение все еще будет необходимо для согласования рамок переговоров. Его, возможно, примут в марте.
Официальные лица и дипломаты заявили, что компромисс может включать в себя больший промежуток между двумя решениями и указание в декларации саммита условий, которые должны быть выполнены до этого.
Орбан также возражал против предложения Комиссии предоставить Украине 50 миллиардов евро грантов и ссуд.
Официальные лица говорят, что, если Венгрия останется на своей позиции, другие члены ЕС могут наладить внебюджетное финансирование для Украины, но это будет сложнее и дороже.
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