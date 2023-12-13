Депутаты Европарламента призывают Европейский совет начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС во время саммита, который состоится с 14 по 15 декабря.

В Европарламенте призвали ЕС начать переговоры о вступлении Украины в Союз

В том же числе при условии осуществления определенных реформаторских шагов депутаты призывают начать переговоры по интеграции в ЕС с Боснией и Герцеговиной, а Грузии должен быть предоставлен статус кандидата на вступление.

Депутаты Европарламента приветствуют новый План роста для Западных Балкан и призывают лидеров ЕС также без промедления принять рамки переговоров, как только будут выполнены соответствующие требования, связанные с каждой из стран-кандидатов, с целью скорейшего начала переговоров о вступлении, - отмечается в резолюции. Поделиться

Четкий график расширения ЕС

В частности, депутаты призвали ЕС установить четкие сроки для стран-кандидатов на вступление в блок до конца текущего десятилетия. Они выступают против ускоренного пути к членству.

Евродепутаты настаивают на выполнении Копенгагенских критериев, чтобы гарантировать, что страны-кандидаты и потенциальные кандидаты демонстрируют последовательную и стойкую приверженность демократии, верховенству права, правам человека, уважению и защите меньшинств, а также экономическим реформам, пишет прессслужба. Поделиться

Раскрытие ЕС - стратегическая инвестиция в мир и безопасность

Учитывая полномасштабное вторжение страны-террориста России на территорию Украины, расширение ЕС стало еще более стратегически важной инвестицией в мир и безопасность.

Депутаты призывают следующий состав Коллегии комиссаров назначить комиссара по расширению, а также обеспечить четкое отделение двусторонних вопросов от политики расширения.