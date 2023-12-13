Депутаты Европарламента призывают Европейский совет начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС во время саммита, который состоится с 14 по 15 декабря.
В Европарламенте призвали ЕС начать переговоры о вступлении Украины в Союз
В том же числе при условии осуществления определенных реформаторских шагов депутаты призывают начать переговоры по интеграции в ЕС с Боснией и Герцеговиной, а Грузии должен быть предоставлен статус кандидата на вступление.
Четкий график расширения ЕС
В частности, депутаты призвали ЕС установить четкие сроки для стран-кандидатов на вступление в блок до конца текущего десятилетия. Они выступают против ускоренного пути к членству.
Раскрытие ЕС - стратегическая инвестиция в мир и безопасность
Учитывая полномасштабное вторжение страны-террориста России на территорию Украины, расширение ЕС стало еще более стратегически важной инвестицией в мир и безопасность.
Депутаты призывают следующий состав Коллегии комиссаров назначить комиссара по расширению, а также обеспечить четкое отделение двусторонних вопросов от политики расширения.
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