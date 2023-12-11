Борьба с коррупцией в Украине. В ЕС наконец-то объявили свои выводы

По убеждению официального Брюсселя, Украина по состоянию на декабрь 2023 года смогла пройти лишь четверть марафона борьбы с коррупцией.

У ЕС до сих пор остается много вопросов к проблеме коррупции в Украине

Представители Еврокомиссии и внешнеполитической службы Евросоюза во время телемоста Киев-Брюссель "Борьба с коррупцией: путь Украины в ЕС" озвучили свою оценку усилиями официального Киева.

Они обратили внимание на то, что ежедневно делают все возможное, чтобы наша страна наконец-то построила антикоррупционную структуру "по требованию украинского общества".

Однако, что важно понимать, сохранение этих требований со стороны официально Брюсселя еще раз подтверждает тот факт, что процесс далек от завершения.

Процесс вступления в ЕС похож на марафон. Иногда может казаться, что трасса короче, что это 10-километровка и финиш близко. Но нет – это 42 километра, и вам нужно думать на перспективу, – выступил с заявлением по этому поводу Асьер Сантильян Лузуриага, руководитель отдела, который занимается верховенством права в представительстве ЕС в Украине. Поделиться

По его словам, Киеву по состоянию на сегодняшний день удалось преодолеть лишь четверть пути.

Евросоюз не отрицает успехов Украины в борьбе с коррупцией

Официальный Брюссель пришел к выводу, что подготовительная работа, проведенная украинскими властями, была действительно качественной, а это значит, что она будет продолжаться.

Если продолжать спортивную аналогию, то для начала марафона нужна также тренировка. Поэтому в последние годы многие ваши усилия пошли на "тренировку", то есть приготовление, вы создали институции, - отметил Асьер Сантильян Лузуриага. Поделиться

По словам одного из представителей ЕК Вольфганга Нозара (DG NEAR), успех дальнейшей борьбы с коррупцией зависит исключительно от украинской власти.