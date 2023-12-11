Борьба с коррупцией в Украине. В ЕС наконец-то объявили свои выводы

По убеждению официального Брюсселя, Украина по состоянию на декабрь 2023 года смогла пройти лишь четверть марафона борьбы с коррупцией.
У ЕС до сих пор остается много вопросов к проблеме коррупции в Украине
Представители Еврокомиссии и внешнеполитической службы Евросоюза во время телемоста Киев-Брюссель "Борьба с коррупцией: путь Украины в ЕС" озвучили свою оценку усилиями официального Киева.
Они обратили внимание на то, что ежедневно делают все возможное, чтобы наша страна наконец-то построила антикоррупционную структуру "по требованию украинского общества".
Однако, что важно понимать, сохранение этих требований со стороны официально Брюсселя еще раз подтверждает тот факт, что процесс далек от завершения.
По его словам, Киеву по состоянию на сегодняшний день удалось преодолеть лишь четверть пути.
Евросоюз не отрицает успехов Украины в борьбе с коррупцией
Официальный Брюссель пришел к выводу, что подготовительная работа, проведенная украинскими властями, была действительно качественной, а это значит, что она будет продолжаться.
По словам одного из представителей ЕК Вольфганга Нозара (DG NEAR), успех дальнейшей борьбы с коррупцией зависит исключительно от украинской власти.
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