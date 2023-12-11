Боротьба з корупцією в Україні. В ЄС нарешті оголосили свої висновки

На переконання офіційного Брюсселя, Україна станом на грудень 2023 року змогла пройти лише чверть марафону боротьби з корупцією.

У ЄС досі залишається багато питань до проблеми корупції в Україні

Представники Єврокомісії та зовнішньополітичної служби Євросоюзу під час телемосту Київ-Брюссель "Боротьба з корупцією: шлях України до ЄС" озвучили свою оцінку зусиллям офіційного Києва.

Вони звернули увагу на те, що щоденно роблять все можливе, аби наша країна нарешті побудувала антикорупційну структуру "на вимогу українського суспільства".

Однак, що важливо розуміти, збереження цих вимог з боку офіційно Брюсселя вкотре підтверджує той факт, що процес далекий від завершення.

Процес вступу до ЄС схожий на марафон. Часом може здаватися, що траса коротша, що це 10-кілометрівка і фініш близько. Але ні – це 42 кілометри, і вам треба думати на перспективу, – виступив з заявою з цього приводу Асьєр Сантільян Лузуріага, керівник відділу, що опікується верховенством права, у представництві ЄС в Україні. Поширити

За його словами, Києву станом на сьогодні вдалося подолати лише чверть шляху.

Євросоюз не заперечує успіхів України в боротьбі з корупцією

Офіційний Брюссель дійшов висновку, що підготовча робота, яку провела українська влада, була справді якісною, а це означає, що вона буде тривати.

Якщо продовжувати спортивну аналогію, то для початку марафону треба також тренування. Тож в останні роки багато ваших зусиль пішли на "тренування", тобто приготування, ви створили інституції, – зазначив Асьєр Сантільян Лузуріага. Поширити

За словами одного з представників ЄК Вольфганга Нозара (DG NEAR), успіх подальшої боротьби з корупцією залежить винятково від української влади.