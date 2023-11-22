Ми виступаємо проти. У Польщі прогнозують розпад Євросоюзу
Категорія
Політика
Дата публікації

Ми виступаємо проти. У Польщі прогнозують розпад Євросоюзу

Пйотр Мюллер
Джерело:  PAP

На переконання членів уряду Польщі, реформа Європейського Союзу стане причиною його розпаду, тому вони не підтримують цю ініціативу.

Варшава лякає світ розпадом ЄС

З такою неочікуваною заявою виступив спікер польського уряду Пйотр Мюллер, коментуючи ухвалення Європейським парламентом резолюції на користь внесення змін до договорів ЄС.

За його словами, в багатьох країнах зростає усвідомлення небезпеки примусової централізації Європейського Союзу.

Попри те, що Європарламент підтримав резолюцію і формальний шлях до внесення змін до договорів розпочався, у багатьох країнах помітне пробудження і критичні голоси з цього приводу… Як Польща, ми послідовно виступаємо проти рішень, які в кінцевому підсумку ведуть до розпаду Європейського Союзу, - заявив Пйотр Мюллер.

Речник польського уряду запевнив, що влада його країни, а також народ вважають членство у ЄС великою цінністю.

Саме тому Польща, мовляв, не підтримує реформу блоку, яка в майбутньому “призведе до його демонтажу”.

Ми будемо продовжувати послідовно демонструвати, що позбавлення держав-членів права приймати рішення в таких сферах, як соціальні питання, оподаткування, безпека або освіта – це прямий шлях до розпаду Союзу і втрати суб'єктності для держав-членів, – підсумував Мюллер.

Як цю ситуацію коментує Дональд Туск

За словами лідерка польської опозиції Дональд Туск, який має всі шанси стати новим прем’єром країни, він виступає проти зміни договорів ЄС, так само як і консервативний правлячий табір Польщі.

Він вкотре звернув увагу на те, що Європа потребує ремонту в багатьох аспектах.

Проте найдурніший метод досягти цього – впасти в наївний "євроентузіазм", який став однією з причин Brexit. Безумовно, проєкт, підготовлений Європейським парламентом… не відповідає тому, що, на мою думку, відображає дух часу і реальні потреби ЄС, – пояснив Туск.

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