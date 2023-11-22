Ми виступаємо проти. У Польщі прогнозують розпад Євросоюзу

На переконання членів уряду Польщі, реформа Європейського Союзу стане причиною його розпаду, тому вони не підтримують цю ініціативу.
Варшава лякає світ розпадом ЄС
З такою неочікуваною заявою виступив спікер польського уряду Пйотр Мюллер, коментуючи ухвалення Європейським парламентом резолюції на користь внесення змін до договорів ЄС.
За його словами, в багатьох країнах зростає усвідомлення небезпеки примусової централізації Європейського Союзу.
Речник польського уряду запевнив, що влада його країни, а також народ вважають членство у ЄС великою цінністю.
Саме тому Польща, мовляв, не підтримує реформу блоку, яка в майбутньому “призведе до його демонтажу”.
Як цю ситуацію коментує Дональд Туск
За словами лідерка польської опозиції Дональд Туск, який має всі шанси стати новим прем’єром країни, він виступає проти зміни договорів ЄС, так само як і консервативний правлячий табір Польщі.
Він вкотре звернув увагу на те, що Європа потребує ремонту в багатьох аспектах.
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