Мы выступаем против. В Польше прогнозируют распад Евросоюза
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Политика
Дата публикации

Мы выступаем против. В Польше прогнозируют распад Евросоюза

Петр Мюллер
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Источник:  PAP

По мнению членов правительства Польши, реформа Европейского Союза станет причиной его распада, поэтому они не поддерживают эту инициативу.

Варшава пугает мир распадом ЕС

С таким неожиданным заявлением выступил спикер польского правительства Петр Мюллер, комментируя принятие Европейским парламентом резолюции в пользу внесения изменений в договоры ЕС.

По его словам, во многих странах растет осознание опасности принудительной централизации Европейского союза.

Несмотря на то, что Европарламент поддержал резолюцию и формальный путь к внесению изменений в договоры начался, во многих странах заметное пробуждение и критические голоса по этому поводу… Как Польша, мы последовательно выступаем против решений, в конечном итоге ведущих к распаду Европейского Союза, - заявил Петр Мюллер.

Представитель польского правительства заверил, что власти его страны, а также народ считают членство в ЕС большой ценностью.

Именно поэтому Польша, мол, не поддерживает реформу блока, которая в будущем приведет к его демонтажу.

Мы будем продолжать последовательно демонстрировать, что лишение государств-членов права принимать решения в таких областях, как социальные вопросы, налогообложение, безопасность или образование – это прямой путь к распаду Союза и потере субъектности для государств-членов, – подытожил Мюллер.

Как эту ситуацию комментирует Дональд Туск

По словам лидера польской оппозиции Дональда Туска, который имеет все шансы стать новым премьером страны, он выступает против изменения договоров ЕС, равно как и консервативный правящий лагерь Польши.

Он в очередной раз обратил внимание на то, что Европа нуждается в ремонте во многих аспектах.

Однако самый глупый метод добиться этого – впасть в наивный "евроэнтузиазм", ставший одной из причин Brexit. Безусловно, проект, подготовленный Европейским парламентом… не отвечает тому, что, на мой взгляд, отражает дух времени и реальные потребности ЕС, – объяснил Туск.

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