По мнению членов правительства Польши, реформа Европейского Союза станет причиной его распада, поэтому они не поддерживают эту инициативу.
Варшава пугает мир распадом ЕС
С таким неожиданным заявлением выступил спикер польского правительства Петр Мюллер, комментируя принятие Европейским парламентом резолюции в пользу внесения изменений в договоры ЕС.
По его словам, во многих странах растет осознание опасности принудительной централизации Европейского союза.
Представитель польского правительства заверил, что власти его страны, а также народ считают членство в ЕС большой ценностью.
Именно поэтому Польша, мол, не поддерживает реформу блока, которая в будущем приведет к его демонтажу.
Как эту ситуацию комментирует Дональд Туск
По словам лидера польской оппозиции Дональда Туска, который имеет все шансы стать новым премьером страны, он выступает против изменения договоров ЕС, равно как и консервативный правящий лагерь Польши.
Он в очередной раз обратил внимание на то, что Европа нуждается в ремонте во многих аспектах.
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