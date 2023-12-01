Вступ України в ЄС. Литва звернулася з пропозицією до Євросоюзу

На переконання команди МЗС Литви, офіційний Брюссель нарешті повинен скористатися можливістю запросити Україну до ЄС на саміті в грудні, адже вікно можливостей для цього невелике.

Вільнюс закликає ЄС до рішучих дій щодо України

З такою заявою виступила заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене.

Я гадаю, що лідери країн, які будуть присутні на Раді керівників ЄС, усвідомлюють, що вікно можливостей вельми маленьке і зовсім коротке – або ми зараз ухвалимо геополітичне і політичне рішення, яке дасть змогу ЄС рухатися в майбутньому, або ми просто закриваємося і чогось чекаємо, – зазначила литовська дипломатка. Поширити

На її переконання, офіційний Брюссель не повинен ховатися від ухвалення чіткого політичного рішення щодо запрошення України.

А якщо лідери блоку продовжать затягувати цей процес, то будуть знаходити дедалі більше перешкод для того, щоб його нарешті розпочати.

Йовіта Нелюпшене також офіційно підтвердила, що станом на сьогодні тривають переговори щодо того, як оцінювати звіт про розвиток, поданий Єврокомісією.

Є країни, які вважають, що і трійка (Україна, Грузія і Молдова), і Балкани (Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Косово, Сербія і Північна Македонія) мають рухатися з однаковою швидкістю. Ми вважаємо, що кожен повинен рухатися за своїми заслугами, – наголосила заступниця міністра закордонних справ Литви. Поширити

У Орбана своє бачення цього процесу

Нещодавно скандальний угорський прем’єр Віктор Орбан почав стверджувати, що офіційний Брюссель повинен спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною, а не починати з нею переговори щодо вступу.

Ба більше, поплічник Путіна навіть написав лист президенту Євроради, де погрожує заблокувати допомогу ЄС Україні та її рух до членства у Євросоюзі, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Це питання лідери блоку будуть розглядати під час саміту 14-15 грудня.