Глава МЗС Німеччини натякнула на швидкий вступ України в ЄС

Очільниця німецької дипломатії Анналена Бербок публічно закликала до посилення і реформування Європейського Союзу.
Україна посилить Євросоюз в осяжному майбутньому
На переконання глави МЗС ФРН, посилення ЄС особливо вкрай важливе на тлі російсько-української війни.
Анналена Бербок також звернула увагу на те, що перспектива стати членом блоку також повинна поширюватися на Республіку Молдова, Грузію та країни Західних Балкан.
За словами дипломатки, часи, коли у Європі були “сірі зони”, повинні нарешті залишитися у минулому.
Попри це, Анналена Бербок вважає, що "нам потрібен не лише сильніший Союз, але й реформований".
Майбутнє розширення Євросоюзу. Що відомо
Як уже згадувалося раніше, Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою.
Однак Брюссель також дійшов висновку, що перемовини з Боснією повинні розпочатися винятково "після того, як буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства".
Що важливо розуміти, донедавна у Євросоюзі домінувала думка, що вступ нових членів – у тому числі України – має відбутися після того, як Євросоюз проведе складну внутрішню реформу, що змінить систему ухвалення рішень.
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