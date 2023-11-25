Глава МЗС Німеччини натякнула на швидкий вступ України в ЄС

Очільниця німецької дипломатії Анналена Бербок публічно закликала до посилення і реформування Європейського Союзу.

Україна посилить Євросоюз в осяжному майбутньому

На переконання глави МЗС ФРН, посилення ЄС особливо вкрай важливе на тлі російсько-української війни.

Сьогодні очевидно, що Україна посилить ЄС в осяжному майбутньому. Це в наших власних геополітичних інтересах, - підкреслила вона. Поширити

Анналена Бербок також звернула увагу на те, що перспектива стати членом блоку також повинна поширюватися на Республіку Молдова, Грузію та країни Західних Балкан.

За словами дипломатки, часи, коли у Європі були “сірі зони”, повинні нарешті залишитися у минулому.

Попри це, Анналена Бербок вважає, що "нам потрібен не лише сильніший Союз, але й реформований".

Зокрема, з огляду на заплановане розширення, важливо, щоб ми змогли подолати принцип одностайності, який наразі застосовується, серед іншого, у зовнішній політиці ЄС, - підсумувала очільниця німецької дипломатії. Поширити

Майбутнє розширення Євросоюзу. Що відомо

Як уже згадувалося раніше, Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою.

Однак Брюссель також дійшов висновку, що перемовини з Боснією повинні розпочатися винятково "після того, як буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства".

Що важливо розуміти, донедавна у Євросоюзі домінувала думка, що вступ нових членів – у тому числі України – має відбутися після того, як Євросоюз проведе складну внутрішню реформу, що змінить систему ухвалення рішень.