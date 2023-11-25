Глава МИД Германии намекнула на быстрое вступление Украины в ЕС

Украина усилит Евросоюз в обозримом будущем

По мнению главы МИД ФРГ, усиление ЕС особенно крайне важно на фоне российско-украинской войны.

Сегодня очевидно, что Украина усилит ЕС в обозримом будущем. Это в наших собственных геополитических интересах, – подчеркнула она. Поделиться

Анналена Бербок также обратила внимание на то, что перспектива стать членом блока также должна распространяться на Республику Молдова, Грузию и страны Западных Балкан.

По словам дипломатки, времена, когда в Европе были "серые зоны", должны наконец-то остаться в прошлом.

Несмотря на это, Анналена Бербок считает, что "нам нужен не только более сильный Союз, но и реформированный".

В частности, учитывая запланированное расширение, важно, чтобы мы смогли преодолеть принцип единодушия, который применяется, среди прочего, во внешней политике ЕС, - подытожила глава немецкой дипломатии. Поделиться

Будущее расширение Евросоюза. Что известно

Как уже упоминалось ранее, Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры для вступления в блок Украины и Молдовы.

Однако Брюссель также пришел к выводу, что переговоры с Боснией должны начаться исключительно "после того, как будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства".

Что важно понимать, до недавнего времени в Евросоюзе доминировало мнение, что вступление новых членов – в том числе Украины – должно состояться после того, как Евросоюз проведет сложную внутреннюю реформу, которая изменит систему принятия решений.