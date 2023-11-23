Шеф австрийской дипломатии Александр Шалленберг неожиданно для всех начал настаивать на том, чтобы Евросоюз не отдавал предпочтение Украине перед Западными Балканами, когда будут принимать решение о старте переговоров о вступлении в декабре 2023 года.

Австрия выступает против быстрого вступления Украины в ЕС

По убеждению Шалленберга, официальный Брюссель, конечно, должен закрепить Украину, Боснию и Герцеговину в орбите ЕС, чтобы минимизировать влияние Москвы на Европу.

Однако он считает "геостратегической катастрофой" позицию, когда Еврокомиссия рассматривает Западные Балканы "под увеличительным стеклом", а на Украину, мол, смотрит "сквозь розовые очки".

Нельзя, чтобы одни группы были на скоростной полосе, а другие – на служебной, – добавил Александр Шалленберг. Поделиться

Журналисты поинтересовались у главы МИД Австрии, может ли официальная Вена заблокировать начало переговоров о вступлении Украины, если Босния не увидит зеленый свет для переговоров.

Он намекнул, что, возможно, его стране не придется занимать столь жесткую позицию, ведь Брюссель слышит требования Австрии и воспринимает их серьезно.

Кроме того, дипломат анонсировал "очень горячие дебаты" по этому вопросу.

В Австрии считают, что Украина может не стать членом ЕС

Стоит обратить внимание, что Александр Шалленберг является решительным сторонником постепенного расширения ЕС.

Однако, по его мнению, по состоянию на сегодняшний день блок требует иного подхода, чем во время предыдущих волн расширения.

Если будет сохранен старый подход, Украина, вероятно, никогда не станет его (Евросоюзом) частью... в известной степени, – неожиданно заявил шеф австрийской дипломатии. Поделиться

Несмотря на неоднозначную позицию, Шалленберг призывает Евросоюз не давать шансов РФ и КНР усиливать свое влияние в регионе Западных Балкан, в том числе посредством инфраструктурных проектов, которые следует финансировать Брюсселю.