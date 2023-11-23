Шеф австрійської дипломатії Александр Шалленберг неочікувано для всіх почав наполягати на тому, щоб Євросоюз не надавав перевагу Україні перед Західними Балканами, коли будуть ухвалювати рішення про старт перемовин про вступ у грудні 2023 року.

Австрія виступає проти швидкого вступу України в ЄС

На переконання Шалленберга, офіційний Брюссель, звичайно ж, повинен закріпити Україну, Боснію і Герцеговину в орбіті ЄС, щоб мінімізувати вплив Москви на Європу.

Однак він вважає "геостратегічною катастрофою" позицію, коли Єврокомісія розглядає Західні Балкани "під збільшувальним склом”, а на Україну, мовляв, дивиться “крізь рожеві окуляри”.

Не можна, щоб одні групи були на швидкісній смузі, а інші – на службовій, – додав Александр Шалленберг. Поширити

Журналісти поцікавилися у глави МЗС Австрії, чи може офіційний Відень заблокувати початок переговорів про вступ з Україною, якщо Боснії також не буде надано зелене світло для переговорів.

Він натякнув, що, можливо, його країні не доведеться займати таку жорстку позицію, адже Брюссель чує вимоги Австрії та сприймає їх серйозно.

Окрім того, дипломат анонсував “дуже гарячі дебати” з цього приводу.

У Австрії вважають, що Україна може не стати членом ЄС

Варто звернути увагу на те, що Александр Шалленберг є рішучим прихильником поступового розширення ЄС.

Однак, на його думку, станом на сьогодні блок потребує іншого підходу, ніж під час попередніх хвиль розширення.

Якщо буде збережено старий підхід, Україна, ймовірно, ніколи не стане його (Євросоюзу) частиною... до певної міри, – неочікувано заявив шеф австрійської дипломатії. Поширити

Попри свою неоднозначну позицію, Шалленберг закликає Євросоюз не давати шансів РФ та КНР посилювати свій вплив у регіоні Західних Балкан, в тому числі за допомогою інфраструктурних проєктів, які слід фінансувати Брюсселю.