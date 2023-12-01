Вступление Украины в ЕС. Литва обратилась с предложением к Евросоюзу

По убеждению команды МИД Литвы, официальный Брюссель наконец-то должен воспользоваться возможностью пригласить Украину в ЕС на саммите в декабре, ведь окно возможностей для этого небольшое.
Вильнюс призывает ЕС к решительным действиям в отношении Украины
С таким заявлением выступила заместительница министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене.
По ее убеждению, официальный Брюссель не должен бояться принятия четкого политического решения касательно приглашения Украины.
А если лидеры блока продолжат затягивать этот процесс, то будут находить все больше препятствий для того, чтобы его даже не начать.
Йовита Нелюпшене также официально подтвердила, что по состоянию на сегодняшний день продолжаются переговоры относительно того, как оценивать отчет о развитии, представленный Еврокомиссией.
У Орбана свое видение этого процесса
Недавно скандальный венгерский премьер Виктор Орбан начал утверждать, что официальный Брюссель должен сначала подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной, а не начинать с ней переговоры о вступлении.
Более того, приспешник Путина даже написал письмо президенту Евросовета, где угрожает заблокировать помощь ЕС Украине и ее движение к членству в Евросоюзе, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.
Этот вопрос лидеры блока будут рассматривать на саммите 14-15 декабря.
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