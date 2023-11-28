Вступление Украины в ЕС. Европарламент принял финальное решение о старте переговоров

Как заявила глава ЕП Роберта Метсола, конференция президентов Европейского парламента выступает за то, чтобы Европейский совет подтвердил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Европарламент принял положительное для Украины решение
Роберта Метсола обращает внимание на то, что "Конференция президентов" – это орган, объединяющий руководство Европарламента и всех политических групп.
28 ноября "Конференция президентов" провела переговоры с главой ВРУ Русланом Стефанчуком.
По словам главы ЕП, она и члены ее команды пришли к выводу, что Украина действительно прилагает поразительные усилия с целью реализации всех необходимых реформ.
Политика в очередной раз напомнила о том, что процесс вступления страны в Евросоюз – это не только перенос европейских законов и правил в национальное законодательство, и указанный путь требует от украинцев кардинальных изменений в обществе.
Украина будет оставаться приоритетом для Европарламента
Руководство ЕП питает надежду на то, что украинские власти продолжат амбициозно воплощать все необходимые реформы с целью завершения выполнения рекомендаций Еврокомиссии, чтобы как можно быстрее начать переговоры о вступлении.
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