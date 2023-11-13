Politico узнало о серьезном конфликте внутри Евросоюза

Боррель попал под шквал критики европейских дипломатов

Как известно, недавно высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с официальным заявлением о том, что среди министров существует "базовый консенсус" о необходимости гуманитарной паузы в боевых действиях.

Что важно понимать, эти слова прозвучали, несмотря на то, что общую позицию на самом деле согласовывали еще несколько дней.

Как удалось узнать изданию Politico от своих инсайдеров, члены Евросоюза 4 дня согласовывали формулировку, поскольку, к примеру, Испания выступала за полное прекращение огня, а такие страны как Германия, Австрия и Чехия хотели избежать любых формулировок, которые звучали бы как несогласие с правом Израиля на самооборону.

Именно поэтому заявление шефа европейской дипломатии стало неожиданностью для многих стран Евросоюза и стало причиной серьезного конфликта.

По словам одного из представителей ЕС, который пообщался с журналистами, действия Борреля можно объяснить тем, что позиции европейских стран были озвучены еще во время первой дискуссии.

Что важно знать о позиции ЕС по палестино-израильской войне

Лидеры Европейского союза в совместном заявлении призвали к гуманитарным паузам и открытию гуманитарных коридоров в Газе.

Как заявили в официальном Брюсселе, они выступают за разрешение арабо-израильского конфликта по принципу двух государств (т.е. образования Палестины) и "проведение международной мирной конференции в ближайшее время".

Кроме того, 13 ноября члены блока повторно призвали немедленно обеспечить паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, а также потребовали от террористов освободить заложников.