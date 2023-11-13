Politico дізналося про серйозний конфлікт всередині Євросоюзу

Шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель розлютив деяких своїх колег у ЄС, коли неочікувано для всіх оголосив про консенсус щодо врегулювання ситуації в Газі. Своєю заявою він спровокував новий конфлікт всередині блоку.
Боррель потрапив під шквал критики з боку європейських дипломатів
Як відомо, нещодавно високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив з офіційною заявою про те, що серед міністрів існує "базовий консенсус" щодо необхідності гуманітарної паузи в бойових діях.
Що важливо розуміти, ці слова пролунали попри те, що спільну позицію насправді узгоджували ще декілька днів.
Як вдалося дізнатися виданню Politico від своїх інсайдерів, члени Євросоюзу 4 дні узгоджували формулювання, оскільки, до прикладу, Іспанія виступала за повне припинення вогню, а такі країни, як Німеччина, Австрія і Чехія хотіли уникнути будь-яких формулювань, які звучали б як незгода з правом Ізраїлю на самооборону.
Саме тому заява шефа європейської дипломатії стала несподіванкою для багатьох країн Євросоюзу й стала причиною серйозного конфлікту.
За словами одного з представників ЄС, який поспілкувався з журналістами, дії Борреля можна пояснити тим, що позиції європейських країн були озвучені ще під час першої дискусії.
Що важливо знати про позицію ЄС щодо палестинсько-ізраїльської війни
Лідери Європейського союзу у спільній заяві закликали до гуманітарних пауз і відкриття гуманітарних коридорів у Газі.
Як заявили в офіційному Брюсселі, вони виступають за вирішення арабо-ізраїльського конфлікту за принципом двох держав (тобто утворення Палестини) й "проведення міжнародної мирної конференції найближчим часом".
Окрім того, 13 листопада члени блоку повторно закликали негайно забезпечити паузи в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази, а також вимагали від терористів звільнити заручників.
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