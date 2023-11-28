Вступ України в ЄС. Європарламент оголосив своє фінальне рішення щодо старту переговорів
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Політика
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Вступ України в ЄС. Європарламент оголосив своє фінальне рішення щодо старту переговорів

Роберта Мецола

Як заявила очільниця ЄП Роберта Мецола, конференція президентів Європейського парламенту виступає за те, щоб Європейська рада підтвердила початок переговорів про вступ України до ЄС.

Європарламент ухвалив позитивне для України рішення

Роберта Мецола звертає увагу на те, що "Конференція президентів" – це орган, який об’єднує керівництво Європарламенту та усіх політичних груп. 

28 листопада “Конференція президентів” провела перемовини з очільником ВРУ Русланом Стефанчуком.

За словами очільниці ЄП, вона та члени її команди дійшли висновку, що Україна справді докладає вражаючих зусиль з метою реалізації усіх необхідних реформ.

І конференція президентів Європарламенту підтвердила сьогодні, що Україна продемонструвала тверду основу для того, щоби відкрити переговори про вступ, – зазначила Роберта Мецола. 

Політикиня вкотре нагадала про те, що процес вступу країни до Євросоюзу – це не лише перенесення європейських законів і правил у національне законодавство, і вказаний шлях вимагає від українців кардинальних змін у суспільстві.

Україна залишатиметься пріоритетом для Європарламенту

Керівництво ЄП плекає надію на те, що українська влада продовжить амбітно втілювати усі необхідні реформи з метою завершення виконання рекомендацій Єврокомісії, щоб якнайшвидше розпочати перемовини про вступ.

Україна є і залишатиметься пріоритетом для Європарламенту. Україна може розраховувати на безперервні зусилля і нашу готовність підтримувати легітимні амбіції і прагнення українського народу. Лідери політичних груп планують посилити співпрацю з Верховною Радою у 2024 році, у тому числі шляхом зустрічей між комітетами та ознайомчих візитів, – йдеться в офіційній заяві Європарламенту.

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