Перемога України. Зеленський відреагував на доленосне рішення ЄС

Глава держави Володимир Зеленський назвав перемогою України та всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів про вступ з нашою країною.
ЄС розпочинає переговори про вступ з Україною — з’явилася перша реакція Зеленського
Зазначимо, 14 лютого офіційний Брюссель підтримав рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу.
Першим про це заявив очільник Європейської Ради Шарль Мішель.
Що важливо розуміти, відкриття переговорів потребує згоди всіх лідерів ЄС, зокрема й Угорщини, яка, як відомо, до останнього заявляла про спротив такому рішенню.
Згідно з даними іноземних ЗМІ, угорський лідер Віктор Орбан вийшов із зали під час ухвалення рішення щодо України.
Наразі не відомо, яким чином вдалось переконати Орбана зняти блокаду.
Що означає нове рішення ЄС щодо України
Що важливо розуміти, рішення офіційного Брюсселя означає, що Європейська комісія без подальшого відтермінування починає готувати технічні аспекти переговорів з Україною про членство (так звану переговорну рамку).
Її можуть затвердити на наступному саміті ЄС навесні 2024 року, якщо буде визнано, що Україна виконала всі попередні критерії Єврокомісії.
Варто звернути увагу на те, що окрім перемовин про членство, на засіданні Європейської ради розглядають ще три важливі рішення, пов’язані з Україною.
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