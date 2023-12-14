Перемога України. Зеленський відреагував на доленосне рішення ЄС

Глава держави Володимир Зеленський назвав перемогою України та всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів про вступ з нашою країною.

ЄС розпочинає переговори про вступ з Україною — з’явилася перша реакція Зеленського

Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює, – написав президент України, коментуючи повідомлення голови Євроради Шарля Мішеля про відкриття переговорів. Поширити

Зазначимо, 14 лютого офіційний Брюссель підтримав рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу.

Першим про це заявив очільник Європейської Ради Шарль Мішель.

Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови. #EUCO надала статус кандидата Грузії. І ЄС розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства, і запросив комісію доповідати до березня з метою прийняття такого рішення. Поширити

Що важливо розуміти, відкриття переговорів потребує згоди всіх лідерів ЄС, зокрема й Угорщини, яка, як відомо, до останнього заявляла про спротив такому рішенню.

Згідно з даними іноземних ЗМІ, угорський лідер Віктор Орбан вийшов із зали під час ухвалення рішення щодо України.

Наразі не відомо, яким чином вдалось переконати Орбана зняти блокаду.

Що означає нове рішення ЄС щодо України

Що важливо розуміти, рішення офіційного Брюсселя означає, що Європейська комісія без подальшого відтермінування починає готувати технічні аспекти переговорів з Україною про членство (так звану переговорну рамку).

Її можуть затвердити на наступному саміті ЄС навесні 2024 року, якщо буде визнано, що Україна виконала всі попередні критерії Єврокомісії.

Варто звернути увагу на те, що окрім перемовин про членство, на засіданні Європейської ради розглядають ще три важливі рішення, пов’язані з Україною.