Победа Украины. Зеленский отреагировал на судьбоносное решение ЕС

Глава государства Владимир Зеленский назвал победой Украины и всей Европы решение Евросоюза об открытии переговоров по вступлению в блок.

ЕС начинает переговоры о вступлении с Украиной — появилась первая реакция Зеленского

Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, мотивирующая, вдохновляющая и укрепляющая, – написал президент Украины, комментируя сообщения главы Евросовета Шарля Мишеля об открытии переговоров. Поделиться

Отметим, 14 февраля официальный Брюссель поддержал решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз.

Первым об этом заявил глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. #EUCO предоставила статус кандидата Грузии. И ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, когда будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства, и пригласил комиссию докладывать до марта с целью принятия такого решения. Поделиться

Что важно понимать, открытие переговоров требовало согласия всех лидеров ЕС, в том числе Венгрии, которая, как известно, до последнего заявляла о сопротивлении такому решению.

Согласно данным иностранных СМИ, венгерский лидер Виктор Орбан вышел из зала при принятии решения касательно Украины.

Пока не известно, как удалось убедить Орбана снять блокаду.

Что означает новое решение ЕС по Украине

Что важно понимать, решение официального Брюсселя означает, что Европейская комиссия без дальнейшей отсрочки начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве (так называемую переговорную рамку).

Ее могут утвердить на следующем саммите ЕС весной 2024, если будет признано, что Украина выполнила все предыдущие критерии Еврокомиссии.

Следует обратить внимание на то, что кроме переговоров о членстве, на заседании Европейского совета рассматривают еще три важных решения, связанных с Украиной.