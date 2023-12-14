Евросоюз принял решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

14 февраля лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз/

ЕС принял судьбоносное решение относительно Украины

Эту информацию официально подтвердил глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. #EUCO предоставила статус кандидата Грузии. И ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, когда будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства, и пригласил комиссию докладывать до марта с целью принятия такого решения. Поделиться

По словам Шарля Мишеля, это четкий сигнал надежды “для их людей и нашего континента”.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023

Что важно понимать, решение официального Брюсселя означает, что Европейская комиссия без дальнейшей отсрочки начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве (так называемую переговорную рамку).

По предварительным данным, она может быть принята во время следующего саммита Европейского Союза весной 2024 года, если будет признано, что Украина выполнила все предыдущие критерии Еврокомиссии.

Как сообщают журналисты, премьер-министр Венгрии Орбан вышел из зала во время принятия решения по Украине.

Какие главные вопросы касательно Украины обсудят во время саммита ЕС

По словам шефа европейской дипломатии Дмитрия Кулебы, 14-15 декабря лидеры ЕС будут рассматривать сразу четыре важных вопроса по Украине.

Глава МИД отмечает, что первый вопрос – это открытие переговоров, второй – утверждение Ukraine Facility, что будет обеспечивать макрофинансовую стабильность в Украине.