Правда ли, что у России есть реактивные дроны Shahed — ответ Игната

Несколько дней назад генерал-майор российской армии Владимир Попов заявил, что в РФ выпустили новую версию БпЛА Shahed, оборудованную реактивным двигателем, благодаря которому дроны могут развивать втрое большую скорость – до 450-600 км/ч. Впрочем, в Воздушных силах это заявление назвали фейком.

Есть ли у России реактивные дроны Shahed

Эта информация появилась в интервью на рашен-пропагандах каналах, где некий дедушка-генерал прочитал новости от иранского оборонпрома, изобрели Shahed, который имеет реактивный двигатель и достигает скорости 600-800 км. И дедушка уже решил, что такой БпЛА есть в распоряжении России и что они их против нас применяют, - сказал Игнат во время телемарафона, намекая, что инфопространство "вело" на генеральскую форму Попова, в которой тот пришел в студию. Поделиться

Спикер ПС отмечает, что до сих пор украинская сторона не фиксировала случаев применения реактивных Shahed'ов против нашей страны. Более того, пока нет информации ни о том, будет ли поставлять Иран России БпЛА этой модификации, ни о том, производит ли он их вообще. По мнению Игната, в этой истории все могут обсуждать только выставочный экземпляр.

Он также объяснил, что если на дрон установить реактивный двигатель, то он фактически превращается в крылатую ракету. В таком случае стоимость БПЛА вырастет в десятки раз, а для их изготовления потребуется гораздо больше времени.

Как Россия совершенствует иранские "Шахеды"

По данным ведомства, РФ могла дополнить иранские дроны вооружением, изготовленным на своих заводах.

Разведка приводит данные конца ноября о том, что в одном из сбитых Shahed обнаружили украинскую SIM-карту и 4G-модем.

Как отметили в ведомстве, таким образом РФ пытается улучшить наведение в режиме реального времени с использованием вышек сотовой связи, чтобы уменьшить зависимость от спутниковой навигации.

Кроме того, предполагают британские аналитики, это может оказаться попыткой ослабить украинские средства радиоэлектронной борьбы.