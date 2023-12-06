Как Россия совершенствует иранские "Шахеды" — ответ британской разведки

Россия пытается усовершенствовать иранские ударные дроны Shahed, которыми атакует объекты на территории Украины, на основе опыта их применения, отмечает разведка Великобритании.
Как Россия совершенствует иранские "Шахеды"
По данным ведомства, РФ могла дополнить иранские дроны вооружением, изготовленным на своих заводах.
Разведка приводит данные конца ноября о том, что в одном из сбитых Shahed обнаружили украинскую SIM-карту и 4G-модем.
Как отметили в ведомстве, таким образом РФ пытается улучшить наведение в режиме реального времени с использованием вышек сотовой связи, чтобы уменьшить зависимость от спутниковой навигации.
Кроме того, предполагают британские аналитики, это может оказаться попыткой ослабить украинские средства радиоэлектронной борьбы.
Россияне пытаются сделать свои дроны более незаметными
Как отмечает спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, армия РФ и раньше совершенствовала те БПЛА, которые получила от Ирана, а также изготавливаемые непосредственно на территории страны-агрессорки, используя там композитные материалы для светоотражающей поверхности.
На этом фоне нельзя не упомянуть, что ночью 25 ноября российские захватчики выпустили по Украине рекордное количество ударных БпЛА - 75 "Шахедов".
Нашим силам ПВО удалось сбить 74 из них.
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